En charla con Diez en Deportes que se emite por LT10 AM 1020, confesó además en este regreso: "Siempre quise lo mejor para Unión. Me vi todos los partidos posibles e intenté apoyar desde donde podía. Siempre estuve pendiente de todo lo que pasaba en Unión. Ojalá que podamos salir rápido de ahí abajo y pelear cosas importantes. Yo no creo que en el fútbol argentino exista un partido fácil".

• LEER MÁS: Del Blanco: "En el 2024, Unión va a mostrar una mejor imagen"

Para muchos fue una sorpresa que el club lo confirmara con tanta antelación, a raíz que tenía contrato con Central Córdoba, pero tenía un plan en la cabeza y la dirigencia rojiblanca se movió rápido: "No sucedió nada en especial, se dieron así las cosas y se terminaron contratos. En mi caso querían que me quedara y me trataron excelente, pero yo quería jugármela y tener un año más en Unión. No sé cómo serán los otros casos. Tuvimos un cambio de técnico y estuve muy bien en Central Córdoba, la verdad quedó una relación excelente. A Omar (De Felippe, que ya se desvinculó) le pedí disculpas por no seguir, mi idea era arreglar rápido con Unión".

Lucas Gamba.jpg Lucas Gamba admitió que siempre estuvo pendiente de Unión.

Asimismo, admitió: "No habíamos charlado antes con Kily (el DT, Cristian González). Sabía que él tenía la intención de que volviera y para mí era importante su opinión. Es bueno que el técnico te quiera, pero luego depende ya de cada uno".

• LEER MÁS: Unión anunció los nuevos valores de la cuota societaria

Siempre fue un tradicional delantero "por afuera", pero fue adaptándose a otras funciones y en este etapa confesó que se adapta a lo que le pidan: "Siempre me sentí cómodo como delantero. Me tocó jugar en varias posiciones, hay partidos que hay que hacer trabajos distintos para el bien del equipo. No tengo ni medio problema en jugar en otra posición”.