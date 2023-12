LEER MÁS: Luis Spahn, por UNO 106.3: "Unión tuvo un año malo"

Lucas Gamba habló con Sol Play (FM 91.5) sobre este nuevo paso en su carrera deportiva con la camiseta de Unión, e indicó: "Hace un tiempo teníamos ganas de ir pero por una cosa u otra se venía negando".

Luego, cuando a Lucas Gamba se le preguntó por el paso previo a Unión en 2023, opinó: "Fue un año largo y duro. Fue un campeonato bastante complicado, muy peleado ahí en la parte final, así que requería estar trabajando permanentemente, no tuvimos prácticamente días libres".

GAMBA GOL.jpg

Y Lucas Gamba volvió a hablar de su regreso a Unión, y reveló: "Quería estar el año pasado ahí, no se pudo dar. Habíamos hablado con mi representante que si estaba la posibilidad, obviamente nos interesaba muchísimo. De parte de ellos fue el interés e intentamos acordar todo lo más rápido posible para estar a disposición en el momento que lo necesite el cuerpo técnico".

E hizo hincapié en la incidencia que tuvo Cristian González en su regreso a Unión, y advirtió: "Para mí eso es muy importante que el cuerpo técnico me quiera, porque si no es más complicado llegar a un club y no tener un buen feeling con el cuerpo técnico, o que no me conozca tanto como me conoce el cuerpo técnico del Kily”.

LEER MÁS: ¿Jonathan Gómez, otra vez en la mira de Unión?

"Estoy muy contento, espero estar a la altura, poder hacer un gran año que es lo que más quiero", remarcó luego Lucas Gamba, quien llega a Unión tras un gran año en Central Córdoba, donde incluso fue capitán.

En el final, cuando se le preguntó los motivos de su regreso a Unión, Lucas Gamba apuntó: "Por el cariño que le tengo al club. Me costó el año pasado no estar en el club, el anterior también, que tenía ganas de estar. Quiero sumar desde adentro, no tanto más alentándolo sino estar ahí, apoyar, sumar desde lo futbolístico, lo que sea, pero estando desde adentro. Es lo que quería hace rato, no se estaba dando y ahora está la posibilidad. Si esta no era la última posibilidad que tenía de venir al club, pasaba raspando. Era la posibilidad de ir ahora o ya no se iba a dar".