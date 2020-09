García: "Es muy lindo el desafío que tengo con Unión"

Unión tendrá varias caras nuevas en el proceso que encabeza el DT Juan Manuel Azconzábal, y Juan Manuel García será una de ellas.

El delantero que proviene de Arsenal, se sumó a los entrenamientos hace un par de días y con el protocolo respectivo completó sus primeros movimientos con el grupo asignado.

En diálogo con la prensa del club apuntó que "estoy muy contento por este nuevo desafío que tengo con Unión, es un club tan importante. Tuve varios excompañeros que me hablaron muy bien del club, así que entrenando con muchas ganas".

Más adelante reconoció que "como todo el mundo estamos viviendo algo atípico, es muy complicado, entrenando en turnos por ahora donde no podemos juntarnos, espero que todo pase pronto para integrarme a mis nuevos compañeros".

Indudablemente con algunos puede verse y con otros no tomó aún contacto, por eso García consideró que "estoy esperando que pasen los días para conseguir esa integración y estar a disposición del entrenador".

Al momento de brindar detalles sobre sus cualidades dentro de la cancha, el atacante que viene de Arsenal expresó: "Soy un delantero más bien de área, mi trabajo es tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda, desde mi lugar. El delantero vive del gol y esperemos que podamos contribuir al equipo haciendo goles y logrando lo que nos propongamos grupalmente".

En la parte final admitió que "mi deseo es integrarme lo más rápido posible, respetando los tiempos. Tengo chicos conocidos y me hablaron muy bien de este plantel y de la institución. Quiero ganarme un lugar adentro de la cancha en los entrenamientos, disputar la mayor cantidad de partidos y cumplir los objetivos. Espero retribuirle a la gente todo el cariño que me brindaron cuando me presentaron en redes sociales".