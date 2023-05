Ghisolfo, durísimo con el presente deportivo de Unión: "Méndez no mostró nada distinto a lo anterior"

Carlos Ghisolfo, referente de Glorioso 89, expresó que Unión desde la llegada de Méndez no mostró mejorías.

Más adelante subrayó que "es la falta de reacción de esta dirigencia, porqué se le renovó, porque a los 15 días se los echó, trajo refuerzos que ni juegan, cuando tenes la cabeza clara hay expectativas, no la vemos a esa conducción para un determinado objetivo".

Ghisolfo reconoció que "nosotros, si nos siguieron las distintas presentaciones, en el 99% de lo que planteamos con proyecto o idea, terminamos con un párrafo que nos ponemos a disposición. La única reunión fue en diciembre para destrabar lo de la Asamblea. Hubo promesas para analizar mejor el balance, vemos una conducción absolutamente cerrada y personalista. Hasta donde el presidente está dispuesto a escuchar o cambiar el rumbo si la oposición le marca ciertas pautas".

El referente de Glorioso 89 sostuvo que "a Unión le queda una sola bala de plata que es el mercado de pases de julio, si no lo hace es porque se niega, hace 20 días escuchamos al tesorero que hay muchos dólares por cobrar, aparentemente hay mucho dinero, porque nunca se informó desde el club. Hay alguna información encontrada en relación a lo que dijo la CD. El otro día el presidente lo que se vende, se cobra a dólar oficial, pero lo de González sería con dólar med. No tenemos acceso a los números, en diciembre la gente de Marcelo Martín tenía acceso a la tesorería. Nosotros pedimos de diversas maneras pero nunca el club contestó una nota. No tenemos acceso a la información".

Cuando dejó su opinión sobre el trabajo del actual entrenador, no dudó en decir que "Méndez no mostró nada distinto a lo anterior, en el partido pasado repitió lo de Munúa, lo de ayer, a nivel personal, mandó a la cancha a los pibes, incluso a patear un penal, mientras que quedaron en el banco aquellos que se tienen que hacer cargo de este momento. Para mí es un gran interrogante, los resultados convalidan lo mal que juega el equipo".

Para luego, agregar: "Hubiera traído un técnico con más experiencia, más años en el lomo, hay una realidad que el equipo tiene falencias de base, se vendieron jugadores sobre el inicio del torneo y no se los reemplazó con el mismo nivel. Todo esto le saca responsabilidad al técnico actual. Tiene que cocinar con el mismo aceite. A Unión le queda la bala de plata del mercado de junio. Traer tres refuerzos de primer nivel para revertir esta situación".

El directivo se ilusionó con que "ojalá Méndez le pueda cambiar un poco la cabeza, y los pueda convencer de que pueden jugar mejor, que aparezca algún líder dentro de la cancha, así se cambia la racha, sacar la mayor cantidad de puntos en este torneo, y en el que viene sumar más para mantener la categoría".

Antes de su despedida, subrayó: "Seguimos trabajando para que Unión sea mejor, somos respetuosos del tema democrático, a esta Comisión se la acorta el tiempo. Nos gusta la vida política, más allá de lo que la gente dijo en las elecciones del año pasado, queremos ser una voz que marque lo positivo, lo negativo, y que también aporte soluciones. Ojalá podamos aunar ideas para que Unión se quede en Primera. No coincidimos en nada en cómo maneja el presidente el club, pero queremos disfrutar del Unión que vimos en otras épocas".