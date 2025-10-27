Uno Santa Fe | Unión | Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno en Unión

Unión recordó a Hernán "Indiecito" Solari al cumplirse un nuevo año de su nacimiento. El emotivo posteo del club.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 13:07hs
Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno en Unión

En el marco de un nuevo aniversario de su nacimiento, Unión recordó con emoción a Hernán “Indiecito” Solari, una de las figuras más queridas surgidas de sus divisiones inferiores, que dejó una huella imborrable en la historia tatengue.

A través de sus redes sociales, el club publicó un sentido mensaje: "El 27 de octubre de 1968 nació Hernán Solari. Surgió en las inferiores del club. Disputó 36 partidos y marcó 4 goles. Falleció en un siniestro vial el 28 de marzo de 1993. Volvía a su pueblo natal luego de disputar un clásico donde convirtió un gol. #PorSiempreIndio".

LEER MÁS: Unión puso primera: la semana arrancó con la mira en Rosario y los playoffs

La publicación rememoró no solo su legado deportivo, sino también aquel trágico destino que conmovió a toda la familia rojiblanca.

El gol eterno en el clásico

El 27 de marzo de 1993, apenas un día antes de su fallecimiento, el “Indiecito” fue titular en el clásico santafesino ante Colón. Y su nombre quedó grabado para siempre en la memoria del hincha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1982828636710510664&partner=&hide_thread=false

A los 7 minutos de juego, Marcelo Rufini recibió dentro del área y remató, pero el arquero rival logró contener parcialmente. El rebote quedó suelto, cerca del punto del penal. Solari, algo incómodo y de espaldas al arco, giró con esfuerzo y sacó un remate preciso que se clavó en el ángulo.

Fue una explosión de alegría. El joven delantero salió corriendo, brazos en alto, hasta arrodillarse frente a la tribuna rojiblanca, en una imagen que el pueblo tatengue jamás olvidó.

Una huella imborrable

Horas después de ese gol histórico, la vida de Solari se apagó en un siniestro vial cuando regresaba a su pueblo natal. Tenía solo 24 años. Desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de amor por la camiseta y destino trágico, una historia que une a generaciones de hinchas.

LEER MÁS: Unión recuperó su mejor versión en el momento crucial del Clausura

Cada 27 de octubre, Unión vuelve a recordarlo. Y como aquel grito de gol ante Colón, su legado sigue vivo en cada corazón tatengue: #PorSiempreIndio.

Unión Solari Indiecito Solari
Noticias relacionadas
Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo mejoraron notablemente su eficacia.

Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

union, expectante: en peru se insiste en el interes de alianza lima por junior marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

newells encara una semana corta con el foco en union y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

por que union debe cobrar un millon de dolares antes de fin de ano

Por qué Unión debe cobrar un millón de dólares antes de fin de año

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"