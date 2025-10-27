Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno en Unión

Unión recordó a Hernán "Indiecito" Solari al cumplirse un nuevo año de su nacimiento. El emotivo posteo del club.

En el marco de un nuevo aniversario de su nacimiento, Unión recordó con emoción a Hernán “Indiecito” Solari, una de las figuras más queridas surgidas de sus divisiones inferiores, que dejó una huella imborrable en la historia tatengue.

A través de sus redes sociales, el club publicó un sentido mensaje: "El 27 de octubre de 1968 nació Hernán Solari. Surgió en las inferiores del club. Disputó 36 partidos y marcó 4 goles. Falleció en un siniestro vial el 28 de marzo de 1993. Volvía a su pueblo natal luego de disputar un clásico donde convirtió un gol. #PorSiempreIndio".

LEER MÁS: Unión puso primera: la semana arrancó con la mira en Rosario y los playoffs

La publicación rememoró no solo su legado deportivo, sino también aquel trágico destino que conmovió a toda la familia rojiblanca.

El gol eterno en el clásico

El 27 de marzo de 1993, apenas un día antes de su fallecimiento, el “Indiecito” fue titular en el clásico santafesino ante Colón. Y su nombre quedó grabado para siempre en la memoria del hincha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1982828636710510664&partner=&hide_thread=false El 27 de octubre de 1968 nació Hernán Solari.

Surgió en las inferiores del club

Disputó 36 partidos y marcó 4 goles

Falleció en un siniestro vial el 28 de marzo de 1993. Volvía a su pueblo natal luego de disputar un clásico donde convirtió un gol.#PorSiempreIndio pic.twitter.com/bctAOYXl0p — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 27, 2025

A los 7 minutos de juego, Marcelo Rufini recibió dentro del área y remató, pero el arquero rival logró contener parcialmente. El rebote quedó suelto, cerca del punto del penal. Solari, algo incómodo y de espaldas al arco, giró con esfuerzo y sacó un remate preciso que se clavó en el ángulo.

Fue una explosión de alegría. El joven delantero salió corriendo, brazos en alto, hasta arrodillarse frente a la tribuna rojiblanca, en una imagen que el pueblo tatengue jamás olvidó.

Una huella imborrable

Horas después de ese gol histórico, la vida de Solari se apagó en un siniestro vial cuando regresaba a su pueblo natal. Tenía solo 24 años. Desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de amor por la camiseta y destino trágico, una historia que une a generaciones de hinchas.

LEER MÁS: Unión recuperó su mejor versión en el momento crucial del Clausura

Cada 27 de octubre, Unión vuelve a recordarlo. Y como aquel grito de gol ante Colón, su legado sigue vivo en cada corazón tatengue: #PorSiempreIndio.