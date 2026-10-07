Madelón, vuelve a las fuentes pero con cirugía mayor en Unión

Leonardo Madelón todavía no definió el equipo titular de Unión que recibirá el viernes a las 21.45 a Defensa. El Tatengue volvería al 4-4-2, pero con cambios.

Unión transita una semana decisiva después de acumular tres derrotas consecutivas ante Talleres, Independiente y Boca. El próximo desafío será este viernes, desde las 21.45, frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, y Leonardo Madelón todavía no entregó demasiadas pistas sobre la formación que utilizará.

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El entrenador dispuso el martes un ensayo futbolístico, aunque no paró una formación fija, por lo que todavía existen varios interrogantes. De todos modos, todo indica que el Tatengue volverá a su esquema habitual 4-4-2, después de haber apostado por una variante táctica en la visita a Boca.

Rubio aparece como una alternativa para reforzar la defensa en Unión

En la última línea podría producirse una de las modificaciones más importantes. Tobías Rubio tendría chances de ser titular en lugar del uruguayo Juan de Dios Pintado, con la intención de darle mayor presencia defensiva al equipo.

Los zagueros Matías Rocha y Juan Pablo Ludueña aparecen con grandes posibilidades de continuar entre los titulares, mientras que Lucas Ayala también tendría un lugar asegurado en el lateral izquierdo. Sin embargo, no habría que descartar la posibilidad de que Bruno Pittón pueda ingresar en ese sector.

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Madelón busca recuperar solidez después de los nueve goles recibidos en las últimas tres jornadas y, en ese sentido, la elección de los nombres de la defensa será uno de los puntos centrales del armado.

Palacios perdería su lugar y hay dos candidatos para reemplazarlo

El mediocampo es el sector que presenta mayores interrogantes. Julián Palacios tiene todos los boletos para abandonar la formación inicial, luego de sus declaraciones posteriores a la derrota ante Boca, cuando reclamó mayor jerarquía y apuntó contra la dirigencia por el armado del plantel.

En ese escenario, Mauro Luna Diale podría moverse por la derecha, mientras que por el sector izquierdo aparecen Brahian Cuello e Ignacio Malcorra como alternativas.

Para reemplazar a Palacios, Madelón maneja dos posibilidades: Lucas Menossi o Emilio Giaccone. La elección dependerá también de la idea táctica que finalmente utilice el entrenador.

Estigarribia y Ramírez, las variantes para cambiar el dibujo en Unión

Si Madelón decide mantener el 4-4-2, Marcelo Estigarribia tendría posibilidades de acompañar a Cristian Tarragona en ataque. Eric Ramírez también aparece como alternativa para ese lugar.

En cambio, si el entrenador pretende modificar nuevamente el dibujo, alguno de ellos podría ingresar por uno de los volantes que fueron titulares ante Boca.

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Por ahora, el probable equipo de Unión para recibir a Defensa y Justicia sería: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi o Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Con cuatro fechas por delante, Unión necesita cortar de inmediato la racha negativa si pretende sostener su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Madelón sabe que el margen de error se achicó y por eso todavía se toma tiempo para definir una formación que le permita recuperar la solidez perdida.