Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, vuelve a las fuentes pero con cirugía mayor en Unión

Leonardo Madelón todavía no definió el equipo titular de Unión que recibirá el viernes a las 21.45 a Defensa. El Tatengue volvería al 4-4-2, pero con cambios.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 10:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madelón, vuelve a las fuentes pero con cirugía mayor en Unión

Prensa Unión

Unión transita una semana decisiva después de acumular tres derrotas consecutivas ante Talleres, Independiente y Boca. El próximo desafío será este viernes, desde las 21.45, frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, y Leonardo Madelón todavía no entregó demasiadas pistas sobre la formación que utilizará.

LEER MÁS: Cómo cayeron en el mundo Unión las explosivas declaraciones de Julián Palacios

El entrenador dispuso el martes un ensayo futbolístico, aunque no paró una formación fija, por lo que todavía existen varios interrogantes. De todos modos, todo indica que el Tatengue volverá a su esquema habitual 4-4-2, después de haber apostado por una variante táctica en la visita a Boca.

Rubio aparece como una alternativa para reforzar la defensa en Unión

En la última línea podría producirse una de las modificaciones más importantes. Tobías Rubio tendría chances de ser titular en lugar del uruguayo Juan de Dios Pintado, con la intención de darle mayor presencia defensiva al equipo.

Los zagueros Matías Rocha y Juan Pablo Ludueña aparecen con grandes posibilidades de continuar entre los titulares, mientras que Lucas Ayala también tendría un lugar asegurado en el lateral izquierdo. Sin embargo, no habría que descartar la posibilidad de que Bruno Pittón pueda ingresar en ese sector.

Madelón busca recuperar solidez después de los nueve goles recibidos en las últimas tres jornadas y, en ese sentido, la elección de los nombres de la defensa será uno de los puntos centrales del armado.

Palacios perdería su lugar y hay dos candidatos para reemplazarlo

El mediocampo es el sector que presenta mayores interrogantes. Julián Palacios tiene todos los boletos para abandonar la formación inicial, luego de sus declaraciones posteriores a la derrota ante Boca, cuando reclamó mayor jerarquía y apuntó contra la dirigencia por el armado del plantel.

En ese escenario, Mauro Luna Diale podría moverse por la derecha, mientras que por el sector izquierdo aparecen Brahian Cuello e Ignacio Malcorra como alternativas.

Para reemplazar a Palacios, Madelón maneja dos posibilidades: Lucas Menossi o Emilio Giaccone. La elección dependerá también de la idea táctica que finalmente utilice el entrenador.

Estigarribia y Ramírez, las variantes para cambiar el dibujo en Unión

Si Madelón decide mantener el 4-4-2, Marcelo Estigarribia tendría posibilidades de acompañar a Cristian Tarragona en ataque. Eric Ramírez también aparece como alternativa para ese lugar.

En cambio, si el entrenador pretende modificar nuevamente el dibujo, alguno de ellos podría ingresar por uno de los volantes que fueron titulares ante Boca.

LEER MÁS: El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Por ahora, el probable equipo de Unión para recibir a Defensa y Justicia sería: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi o Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Con cuatro fechas por delante, Unión necesita cortar de inmediato la racha negativa si pretende sostener su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Madelón sabe que el margen de error se achicó y por eso todavía se toma tiempo para definir una formación que le permita recuperar la solidez perdida.

Unión Madelón Defensa
Noticias relacionadas
Juan Pablo Ludueña se consolidó como el principal referente en la defensa de Unión.

Juan Pablo Ludueña, el defensor más regular de Unión y el único con asistencia perfecta

como cayeron en el mundo union las explosivas declaraciones de julian palacios

Cómo cayeron en el mundo Unión las explosivas declaraciones de Julián Palacios

el mensaje de union para messi tras su despedida de la seleccion argentina

El mensaje de Unión para Messi tras su despedida de la Selección Argentina

union sigue armando su plantel y anuncio a german gonzalez

Unión sigue armando su plantel y anunció a Germán González

Lo último

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Último Momento
La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

Ovación
El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe