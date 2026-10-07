Cómo cayeron en el mundo Unión las explosivas declaraciones de Julián Palacios

Julián Palacios apuntó contra los dirigentes después del 0-3 ante Boca y volvió a cuestionar el armado del plantel de Unión. ¿Cuáles serían las consecuencias?

La derrota por 3-0 ante Boca en La Bombonera, la tercera consecutiva de Unión , dejó mucho más que preocupación por el presente futbolístico. Después del partido, Julián Palacios fue uno de los pocos jugadores que enfrentó a los medios y sus declaraciones generaron un fuerte impacto puertas adentro del club.

El mediocampista no esquivó el momento delicado que atraviesa el equipo y puso el foco en uno de los principales déficits que, según su mirada, tiene el plantel: la falta de jerarquía y la dificultad para ensamblar un equipo que sufrió numerosas modificaciones en el último mercado de pases.

Palacios volvió a apuntar contra el desarme del plantel de Unión

“Es muy duro, hay muchos chicos nuevos, que están debutando, a uno que está hace mucho le cuesta. Pongo la cara por los que sea, se tiene que hacer algo, los dirigentes, todos”, manifestó Palacios después de la caída ante Boca.

Y profundizó: “No sé si se desarmó el equipo, pero no es fácil acomodarse y conocerse”. Sus palabras no fueron nuevas en cuanto al reclamo. El volante ya había sido crítico después de la eliminación ante Belgrano en los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando también había dejado en claro su preocupación por la pérdida de futbolistas importantes.

Ahora, después de la tercera derrota en fila, el mensaje fue todavía más contundente. Palacios pidió que el plantel no vuelva a desarmarse y reclamó una mayor responsabilidad dirigencial.

LEER MÁS: Unión ya tiene árbitro para jugar contra Defensa en el 15 de Abril

“Lo vuelvo a confirmar ahora, los jugadores que tiene Boca, necesitamos eso, que no se nos desarme el plantel. Me hago cargo, pongo la cara por los chicos, pusieron todo. Se tienen que hacer cargo los dirigentes también, hacernos cargo todos, pelear algo más grande que se lo merece la gente”, sostuvo.

“Nos falta esa jerarquía”, la frase que retumbó en Unión

Palacios también dejó en claro que, pese al golpe sufrido en La Bombonera, mantiene el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

“Sigo con las mismas ganas y la chance de clasificar, la idea es entrar entre los ocho. Nos falta esa jerarquía”, sentenció.

Precisamente esa última definición es una de las que más repercusión habría generado en el seno dirigencial. Las declaraciones cayeron muy mal entre los dirigentes de Unión, que interpretaron el mensaje como una crítica directa a la política llevada adelante durante el último mercado de pases.

Puertas adentro del plantel y del cuerpo técnico no existen demasiadas precisiones sobre cómo fueron recibidas las palabras del mediocampista. Sin embargo, hay un dato que podría transformarse en una señal: Palacios corre riesgo de perder la titularidad para el próximo partido ante Defensa y Justicia.

"NO TENEMOS JERARQUÍA, SE TIENEN QUE HACER CARGO LOS DIRIGENTES"



Julián Palacios apuntó con todo contra los que comandan Unión tras la derrota ante Boca en La Bombonera.



Mirá #ESPNFútbol1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/2I89cdaMxZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 5, 2026

De confirmarse, el movimiento podría ser leído como una consecuencia deportiva de su exposición pública, aunque por ahora no existe una explicación oficial que vincule ambas situaciones.

Un final anunciado

El contexto también está atravesado por el futuro del propio Palacios. El mediocampista dejará Unión en condición de libre cuando finalice la participación del equipo en la temporada, por lo que sus últimas semanas con la camiseta rojiblanca transcurren en un escenario particular.

Además, el futbolista reconoció que Independiente se había interesado en contratarlo semanas atrás, aunque desde Unión le cerraron la puerta a esa posibilidad.

LEER MÁS: De no creer: Unión sumó un punto enfrentando a los peores cuatro equipos

En lo futbolístico, Palacios viene teniendo una participación importante durante el año. En el Torneo Clausura 2026 disputó nueve partidos y acumuló 741 minutos, mientras que también sumó presentaciones por Copa Argentina y en el Torneo Apertura.

Su ciclo en Unión, entonces, parece transitar hacia el cierre. Pero antes de marcharse, sus palabras después de la caída ante Boca abrieron un nuevo frente de conflicto en un momento en el que el equipo necesita respuestas para intentar revertir una racha de tres derrotas consecutivas y sostener vivo el objetivo de meterse en los playoffs.