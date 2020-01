Juan Pablo Pumpido: "Nunca voy a decir por qué me fui de Unión"

Unión disputó su primer amistoso con poco suceso, más allá de un resultado adverso. El rendimiento del elenco de Leonardo Madelón estuvo muy lejos de lo esperado, siempre tiendo como atenuante el estar transitando la parte más dura de su pretemporada.

Alvarado, con Juan Pablo Pumpido como estratega, lo superó 1-0 en La Feliz, donde los rojiblancos ejecutan su preparación para afrontar la instancia final de la Superliga y la Copa de la Superliga.

El hijo del campeón del mundo en México 1986 charló en radio Sol 91.5 y reconoció que "por suerte nos propusimos llegar a la Copa Argentina, algo que conseguimos con Alvarado, así que ahora enfocados en la pretemporada con un semestre que jerarquiza a jugadores y cuerpo técnicos porque se define todo".

Más adelante, Juampi expresó que "en el ascenso las canchas mejoraron mucho, salvo dos o tres, el fútbol es el mismo, pero lo diferente es que hay pocos espacios, más contacto, las variantes de estrategias rotan mucho, es lo que más me llamó la atención, jugar con Vélez, Lanús o Unión sabés a lo que juegan. Acá dependés de la jerarquía individual, preparás un partido y a los 5' cambia todo, es lindo porque te obliga a resolver situaciones constantemente desde afuera y con los jugadores desde adentro".

LEER MÁS: Martínez: "Tuve sondeos en 2019, pero nada más y solo pienso en Unión"

Está claro que inevitablemente la conversión iba a girar respecto a su paso por Unión y algunas cuestiones que no quedaron ni quedarán claras por propia decisión de Pumpido, de reservar cosas que se dieron en su momento con su salida.

"Uno va creciendo con la experiencia, es la tercera chance de ser entrenador jefe, voy a seguir fallando porque hay que tomar decisiones, crecí mucho. En Unión cuando me tocó no fui electo, estaba en Reserva, a los tres partidos me dijeron que siga, Patronato y Alvarado me vinieron a buscar y arranqué de manera distinta".

Y luego, agregó: "Creo que el punto vital de crecimiento fueron los 8 meses sin trabajo en mi casa. Crecés más que cuando trabajás, obviamente el cambio de Patronato a Alvarado lo sentimos como cuerpo técnico, el manejo de grupo desde lo táctico y estratégico, haciendo cosas nuevas, en Alvarado hacemos cosas que antes no hacíamos como cuerpo técnico".

Pumpido no dudó tampoco en apuntar que "ahora pienso más las cosas, aprendí a hacer lo que uno siente más de lo que razona. En el transcurso que no tuve trabajo charlé con técnicos que me dejaron cosas, en definitiva cuestiones que son importantes en Argentina. En Europa las relaciones humanas son más frías. Acá hay que relacionarse, gané mucho en tranquilidad".

LEER MÁS: Manuel De Iriondo dejaría Unión para jugar en Rumania

Ese partido con Vélez que marcó la despedida del Tate como conductor seguramente lo marcó con un secreto que se llevará a la tumba por tomar la decisión de dar un paso al costado. En este sentido, el joven orientador afirmó que "no me arrepiento y saliera como saliera estaba tomada la decisión. Como se dieron las cosas a los tres meses estaba trabajando en la Superliga, lo fui pensando, hubo un montón de cosas que van a morir en mí".

Y desde lo numérico, Pumpido recordó que "sacamos el 42% de los puntos, era lo mismo que sacó Leo (Madelón) antes de que se vaya. Tuvimos el Clásico que golpeó, desde lo numérico no hay nada diferente, después cayó el porcentaje. Nunca voy a decir porque me fui porque soy muy de Unión, son cosas de la vida. Nunca me arrepentí de dirigir al equipo que amo. No nos fue mal, pero pasaron cosas que saben mi mujer y mi viejo".

Antes de su despedida, enfatizó que "estuve 13 fechas y después ese trabajo me llevó a Patronato. El único perjudicado en ese momento fui yo, a la edad que tenía en el momento que pasó hubiera hecho lo mismo, ahora estoy enfocado en Alvarado y uno nunca sabe si voy a volver a Unión. Dolió, lloré mil veces, pero estaba completamente seguro de lo que hice".