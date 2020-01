Martínez: "Tuve sondeos en 2019, pero nada más y solo pienso en Unión"

"Estoy muy contento y con ilusiones nuevas. Tenemos un gran semestre por delante y la verdad que venimos a hacer la parte más dura del trabajo. Lo bueno es que el plantel es el mismo y por eso estamos con muchas expectativas". Así de positivo se mostró el defensor de Unión, Damián Martínez, respecto a la pretemporada que se está realizando en Mar del Plata y en las metas para la segunda parte de la Superliga.

En un alto a las actividades, el defensor, en dialogo con Radio Sol 91.5, reveló que antes de irse de licencia se solicitaron algunas tareas para mantener la condición a raíz del acotado calendario para prepararse.

"El tiempo de trabajo es muy coro y el 24 ya arrancamos. Sabíamos que debíamos cuidarnos en las vacaciones, porque había que aprovechar cada momento para prepararnos, ya que se vienen cuatro meses muy intensos y con muchos partidos que disputar. El grupo está muy bien", resaltó.

Damián martínez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Respecto al balance de lo que dejó el último semestre de 2019 y pensando en mejorar, sostuvo:"Dejamos una buena imagen en los últimos dos partidos, pero es cierto que no tuvimos la regularidad deseada. De a poco nos vamos conociendo, ya que hubo una importante renovación y cada vez nos sentimos mejor. Todos entendemos lo que pide Leo (Leonardo Madelón) y hay que sentirnos sólidos en eso. Estamos cerca de los puestos de Copa y en la vuelta jugamos contra el puntero, así que estamos motivados".

Durante este mercado de pases, trascendió que hubo un supuesto interés de Rosario Central para contratarlo, pero el lateral derecho, que no podrá estar en el partido ante Argentinos Juniors por llegar a las cinco amarillas, admitió: "No me llamó mi representante, pero sí leí algo. Tuve sondeos el año pasado, pero nada más. Solo tengo la cabeza acá, porque tenemos muchos desafíos por afrontar".