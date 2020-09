"Jugar la Copa me ayudó a decidirme por Unión"

Luego de una temporada aceptable con la camiseta de Arsenal en donde marcó cuatro goles, el delantero Juan Manuel García se convirtió en refuerzo rojiblanco. El punta de 27 llegó a préstamo y firmó contrato hasta diciembre del 2021. Se trata de una apuesta de la dirigencia que contó con el ok de Juan Manuel Azconzábal. En diálogo con Unión en tu Dial por Radio Sol 91.5 García contó sus sensaciones de su arribo al Tate.

"Noto que Santa Fe es una linda ciudad y que la gente es apasionada. Estoy contento por esta oportunidad que me dieron, me comentaron que Unión es un club ordenado. Ema Cecchini es mi amigo y también hablé con Tarrito Perez, que es un excompañero. Ellos me hablaron muy bien del club", comenzó contando.

Para luego agregar "Mi amistad con Cecchini me va a venir bien para unirme al plantel. Me comentó que hay un lindo grupo de gente y eso me gusta bastante. Si bien estuve y estoy entrenando solo en Casasol no es lo mismo, mis compañeros ya tuvieron semanas de entrenamientos. Espero poder sumarme pronto".

A la hora de describir sus características expresó: "Soy un delantero que me gusta moverme dentro del área, viendo donde cae la pelota, haciéndome el espacio para definir y terminar la jugada. Eso es lo que intenté siempre en mi carrera como jugador".

Consultado por el técnico Juan Manuel Azconzábal dijo: "A la distancia pude hablar con Azconzábal, sobre qué quiere del equipo. Me hablaron de él diciéndome que es un DT que trabaja mucho la intensidad y el ataque, y por ese lado estoy muy entusiasmado".

Y siguió: "Cuando el entrenador está interesado en tu incorporación es más interesante tomar una decisión. Estoy muy contento y espero pronto sumarme a los objetivos del equipo. Vengo de Arsenal y de jugar todo el campeonato. Pero ahora Unión es un buen objetivo".

Respecto a otro de los motivos que lo llevaron a ponerse la camiseta rojiblanca manifestó: "Nunca jugué un torneo internacional. Saber que pueda jugarlo con Unión me ayudó a decidirme, estoy ilusionado por este punto, tomando la seriedad que la competencia requiere".

Por último en relación a la situación que se vive y la postergación de la competencia local indicó: "La vuelta del fútbol es un tema muy complejo. No soy quién ni tengo la información necesaria para opinar. Por hoy, es una nueva vida y hay que acostumbrarse y tomar los recaudos. En nuestro caso, jugar con los cuidados necesarios".