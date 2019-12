Kappa presentó la última camiseta de Unión

Pensando en 2020, Unión sorprendió mostrando el nuevo modelo alternativo de la indumentaria Kappa. Ya había presentado a mediados de este 2019 la piel titular y una casaca suplente para afrontar la Superliga, sin embargo en las últimas horas se conoció la flamante confección en la antesala de la función final de este semestre.

No hay demasiadas sorpresas, ya que tiene un blanco predominante con detalles en rojo en las mangas y el cuello. Esto se conoció a través de las redes sociales, no solo de la institución sino también de la firma, por lo que no demoró demasiado en volverse viral.

Vale recordar que el club terminó el lazo que tuvo durante 10 años con TBS. Todo fue en buenos términos y si bien se pensó que podía darse una continuidad, se buscó algo nuevo para renovar los aires y por eso la marca internacional mostró una de las mejores ofertas.

Habrá que ver a partir de cuándo estará disponible para la venta y si tiene pronta utilización por el plantel profesional.