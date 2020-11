Vasco, al que se lo notó con bronca por cómo terminó esta historia, trató de resaltar aspectos del equipo: "El esfuerzo y el empeño de los jugadores fue siempre buscar el arco rival. Esa es la buena sensación que me deja. La derrota quizás es lo negativo. En definitiva, nosotros vinimos en busca de un marcador positivo y, más allá de las situaciones que creamos, sumada la actuación del arquero, no pudimos".

"Hoy (por este martes) Bahía jugó contra. Nosotros debemos mejorar en todos los ítems. Marcar en el arco rival y evitar que nos marquen. El resultado siempre termina siendo determinante en una competencia. El rendimiento del equipo debe incrementarse siempre y valoro el esfuerzo de los jugadores. El equipo hizo durante los 95' lo que pedimos y evidentemente hay que mejorar, porque no alcanza. Pero el camino es este", agregó Juan Azconzábal.

Pero el análisis del técnico de Unión no quedó solo ahí: "Destaco la intención de jugar siempre y la cantidad de situaciones creadas. Nos faltó el gol y que no nos marcaran, más allá de que se dio mediante un penal. Es el séptimo partido que tenemos y enfrentamos a un rival que comenzó a jugar hace tres meses. Pero no es consuelo, nosotros debemos mejorar pensando siempre en el partido que viene. Entregaremos el máximo en el desquite".

"Debemos entrenar todos los días y buscar el mejor rendimiento de todos más allá de las edades y continuidades. El mérito de ganarse un lugar pasa por los jugadores. Este camino recién empieza y por eso hay que formar un grupo competitivo para elevar el rendimiento todos los días. Eso es fundamental", apuntó el conductor, que sabe que ahora Unión tendrá la obligación de salir a dar vuelta la historia en Santa Fe contra Bahía en la Copa Sudamericana.

En la parte final de la conferencia, Juan Azconzábal expresó que "la evaluación de sí fue parejo no lo puedo decir, teniendo en cuenta que el fútbol se resuelve con goles. Nosotros perdimos por un penal y no pudimos marcar. Así que no queda otra que corregir. La imagen que me gusta es la de la victoria. Siempre hay situaciones que valoramos, pero el triunfo es lo que cuenta en el fútbol".