Unión se hizo fuerte de visitante al superar a Central Córdoba y Huracán. Ambos con lo justo, pero que sirvió para descomprimir una crisis deportiva tan profunda que lo tenía en el fondo de la tabla. Ahora con el triunfo en Parque Patricios metió en ese lugar a Arsenal para intentar comenzar la remontada. Sin embargo, el capitán Claudio Corvalán no esquivó el momento complejo que se vive.

"Estamos con un poco más de tranquilidad, pero no hay que relajase, porque no conseguimos nada todavía . Queda mucho por delante y por suerte conseguimos los seis puntos de visitante", apuntó.

De igual modo, Mugre fue pura sinceridad: "No hay que esquivar la situación, porque estamos en un lugar comprometido del que hay tiempo para salir adelante, pero aún estamos en el fondo y eso no le gusta a nadie. Estamos empezando a levantar, que es importante, pero hay que sumar y estar tranquilos. No fue para mí este uno de los mejores partidos que jugamos, pero hubo otros donde hicimos bien las cosas y no lo ganamos y creo que esta vez fue al revés".

Amén de esta lectura, el zurdo fue al hueso: "Llega un momento en el que tenemos que aceptar la situación, porque no estamos para jugar en puntita de pies, es una realidad y hoy lo que demanda el fútbol y por cómo venimos nosotros, es ponerse el overol, laburar los partidos y encontrar el gol. Sabíamos que Huracán se iba a venir. Tiene cuatro o cinco jugadores muy importantes. Lo pudimos sostener para quedarnos con los tres puntos. Quizás nos falta juego, pero ganar está bueno para trabajar más tranquilos".

Claudio Corvalán 1.jpg Claudio Corvalán fue realista más allá de los dos triunfos de Unión como visitante. Prensa Unión.

"Seguimos siendo los mismos. Colectivamente podemos tener altibajos y era hora de darnos cuenta y cambiar la manera. Ojalá este envión sirva para lo que viene. Después del partido ante Sarmiento, me parece que fue bisagra, donde nos dimos cuenta que así no podíamos seguir. Fue para bien. A veces tocar fondo está bueno cuando encontrás el piso, obviamente, que fue ante Central Córdoba para empezar a levantar. Ojalá sigamos en este camino de sumar puntos, porque soy realista y digo la verdad, ya que no se podrán ganar todos", enfatizó.

Pero no quedó ahí: "Venimos en una situación a la que nos aferramos mucho al resultado, con una necesidad de ganar que hace quizás a que no nos animemos del todo a jugar por el miedo a perder. Ya sufrimos mucho y me parece que todavía tenemos que romper ese molde para salir adelante".

Asimismo, Corvalán dejó su postura tras concretarse la venta de Lucas Esquivel con tanto torneo todavía por delante: "Estamos en una situación que, por más mínima que sea, resultará incómoda. Lucas era un jugador muy importante para nosotros. Le tocó en este caso a Kevin Zenón jugar y lo hizo muy bien. Si sirve para que el club tenga aire y mejoremos, está bueno, pero con el diario del lunes lo sabremos mejor".

En el final, Mugre expuso: "Daremos el 100% siempre. Quizás no le contribuimos a la gente todo el esfuerzo que hacen para estar en los partidos. Como cuando viajó a San Nicolás y no le pudimos dar la alegría de la clasificación y eso nos duele, porque nadie más que nosotros queremos que estén contentos y no queremos tener una relación de odio. El aliento nos da fuerzas para seguir y por eso damos todo. Esperemos todos estemos unidos para salir adelante".