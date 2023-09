Está vez, no hubo claridad en los metros finales y estuvieron ausentes las ocasiones de gol. A Gonzalo Morales no le quedó ninguna y Jerónimo Dómina fue absorbido por los defensores y, como no le salían las cosas, se puso cada vez más nervioso.

• LEER MÁS: Enzo Roldán mejora de la lesión y se ilusiona, pero hay cautela

En el complemento, el técnico lo cambió en lugar de Nicolás Orsini para encontrar otra variante en ataque y su reacción llamó la atención en las redes sociales. Se lo notó ofuscado y molesto. Golpeó su banco de suplentes y se cubrió la cara con la camiseta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704991486318620681&partner=&hide_thread=false Jerónimo Domina salió reemplazado y no ocultó su bronca #LPFxTNTSports pic.twitter.com/iqyK7h34NA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

Arrestos de impotencia en una noche en la que no le salieron las cosas. Tiene apenas 17 años y un potencial enorme y, como a cualquiera, esta vez no estuvo inspirado. De igual modo, sus gestos se volvieron virales en las redes sociales.

• LEER MÁS: Luna Diale, el que más duelos lleva ganados en esta Copa de la Liga

Un Jerónimo Dómina que es la perlita de este Unión. Es atrevido y encara. Su techo todavía está por descubrirse y, como todos, debe seguir aprendiendo.