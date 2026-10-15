La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

Unión cayó 3-0 en Córdoba ante Talleres por la fecha 13 del Clausura Proyección y quedó a cinco puntos de los playoffs en la zona A

La reserva de Unión sufrió un duro traspié en su visita a Talleres y complicó sus aspiraciones de meterse en los playoffs del Clausura Proyección . Este jueves por la tarde, el Tatengue perdió 3-0 en Córdoba por la fecha 13 de la Zona A, con goles de Ignacio Alastra y Sebastián Corradi.

El resultado dejó al equipo de Alejandro Trionfini con 16 puntos y a cinco de Rosario Central, que ocupa el último puesto de clasificación. La derrota ante la T representa un golpe para las aspiraciones rojiblancas en la recta final de la fase regular. Con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de privilegio, Unión no pudo conseguir un resultado positivo y quedó obligado a recuperar terreno en las próximas jornadas.

Los goles de Ignacio Alastra, Sebastián Corradi y Tobías Zalazar marcaron la diferencia y dejaron al elenco santafesino con las manos vacías. Si bien las posibilidades matemáticas todavía existen, la distancia comienza a convertirse en un obstáculo importante, especialmente por la necesidad de conseguir resultados positivos de manera consecutiva. Sin demasiado margen para seguir cediendo puntos, por la fecha 14, Unión recibirá a Barracas Central el jueves 22 de octubre, desde las 15.

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