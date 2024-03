Las decisiones fuertes que prepara Cristian González en Unión

Kily González, por lo que se pudo saber ya que no pudo hablar luego del partido en conferencia de prensa por haber sido expulsado por el árbitro Nazareno Arasa, terminó muy enojado, ya que su equipo fue muy superior a Central Córdoba, pero falló en la definición y con errores muy puntuales en los dos goles del rival.

Es que Unión con la victoria se metía en puestos de clasificación en la Zona B, mientras que con el empate quedó en la séptima ubicación, y ya no depende de sí mismo en el tramo final de la fase regular para lograr el gran objetivo de clasificarse a los cuartos de final.

En el camino se viene Lanús, a quien visitará el próximo miércoles 27 de marzo, desde las 21.30, en el Néstor Díaz Pérez del sur del Gran Buenos Aires. En tanto que luego tendrá su compromiso de Copa Argentina, probablemente el miércoles 3 de abril, en Córdoba, ante Gimnasia de Mendoza, y luego recibirá el sábado 6 de abril, a partir de las 21.30, será local de Belgrano en el 15 de Abril. Y cerrará la primera fase ante Tigre, en Victoria, cotejo que todavía no tiene día ni hora.

Thiago Cardozo.jpg Cristian González podría darle la chance a Thiago Cardozo para el duelo que Unión animará ante Lanús. Prensa Unión

Desde este sábado Kily González comenzará a tomar decisiones importantes, irá a fondo con las mismas, y la primera de ellas, quizás la más trascendental, estaría en el arco. El DT analiza firmemente la chance de sacar del equipo titular a Nicolás Campisi para que haga su estreno el uruguayo Thiago Cardozo, quien atajó este jueves en la Reserva, en el triunfo ante Huracán por 1-0.

Mientras que no se descarta otro movimiento y en este caso con la defensa como protagonista. En ese sentido, estaría pugnando por un lugar entre los 11 Nicolás Paz, quien en el mejor momento defensivo del equipo en la temporada fue reemplazado por Miguel Torrén. El juvenil rojiblanco podría meterse por el ex-Argentinos o bien por Franco Pardo, quien salió con un golpe ante Central Córdoba, más allá que también tuvo un error puntual en el primer gol de dicho encuentro.

En tanto que se prevé que más que esto no modifique el entrenador, debido a que todavía no podrá contar con los lesionados Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira y Lucas Gamba, quienes serán evaluados para determinar si podrán estar o no en consideración para el choque de Copa Argentina.