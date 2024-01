Las inhibiciones, un gran problema sin solución aún en Unión

Unión tiene que pagar más de 700.000 pesos para levantar las inhibiciones y poder usar los refuerzos, pero todavía no se pudo resolver

Unión quiere dejar atrás la tensión de lo que fue luchar por la permanencia y pensar en otro objetivos en este 2024. De la mano de Cristian González se busca un salto de calidad y por eso, se apostó por reforzar el plantel y tratar de retener la base. La excepción fue la venta de Kevin Zenón, que era una posibilidad que las partes no podía dejar pasar.

Por eso, el técnico espera más novedades de la dirigencia, que estaría tras los pasos de otro volante más ofensivo y un delantero con gol. Con eso, se estaría retirando del mercado, pero la realidad es que no está fácil, ya que todos buscan lo mismo y por eso los precios son mayores. Quizás cuando se acerque el cierre de libro de pases las pretenciones bajen.

Hasta el momento hay cinco caras nuevas: Lucas Gamba, Bruno Pittón, Valentín Fascendini, Thiago Cardozo y Miguel Torrén. Con Mauro Pittón, que ya trabaja en el predio Casasol, más Simón Rivero y estos dos nombres que quiere Kily, se le bajaría la parsiana. Pero para usarlos, hay otro tema trascendental a resolver: las inhibiciones.

Unión busca los caminos para cumplir con aquellos clubes que reclamaron vía FIFA. Por ahora, no hay solución. Para pasar en limpio, se deben: 600.000 dólares por el 60% del pase de Junior Marabel a Deportivo Capiatá; 65.000 dólares (más intereses) a Independiente Medellín de Colombia por Bryan Castrillón; y 32.059,79 dólares en concepto de "indemnización por formación" del Club Social y Deportivo Itapuense de Encarnación de Misiones por Juan Carlos Portillo.

castrillón portillo marabel.jpg Unión debe pagar más de 700.000 dólares para levantar las inhibiciones.

Serían más de 700.000 dólares que Unión tiene que pagar en poco tiempo. El impedimento de girar dólares sigue siendo el gran problema, pero si esto persiste repercutiría en lo deportivo, ya que no se podrían utilizar los refuerzos. Esto también tiene intranquilo a González, que habla en todo momento con el presidente Luis Spahn, que ya en Santa Fe analiza posibilidades.

En el caso de Capiatá, por ejemplo, no estarían aceptando un plan de pago sino el total. Unión tendría el dinero, pero no lo puede mandar y ahí radica el tema. Un dolor de cabeza que no se va, pero que es preciso disipar.