Lisandro Morales se despidió de Unión para probar suerte en Atlético de Rafaela

Con el crecimiento de Francisco Gerometta y la constancia de Lautaro Vargas, directamente el pibe no iba a tener chances. El claro indicio fue que no fue anotado en la delegación que viajó a Uruguay, por lo que comenzó a analizar otras alternativas y tendría todo avanzado para probar suerte en el Federal a con Atlético de Rafaela. Si bien todavía quedan detalles, sería a préstamo sin cargo por un año.

Lisandro Morales se despidió de Unión

En redes sociales, el marcador de punta, que ya debutó en Primera División, se despidió del club con una emotiva publicación: "Hoy toca despedirme del club el cual me formó como jugador y como persona, el club que me hizo cumplir mi sueño de debutar en 1ra y el que me dio la posibilidad de firmar mi primer contrato.

Estoy muy agradecido con todas las personas que fueron parte de este proceso en el cual hubieron buenos y malos momentos pero siempre estuvieron ahí, también quiero agradecer a los cuerpos los cuerpos técnicos, kinesiologos, psicólogos, médicos, cocineros y a la gente de la pensión que estuvieron siempre presentes.

Me voy sabiendo que dejé todo por esta camiseta a la cual tanto quiero, ojalá no sea un adiós sino un hasta luego".