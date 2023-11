Patricio Tanda se perdió los últimos partidos de Unión por una lesión muscular y se analiza su evolución para saber si podrá o no jugar ante Tigre.

LEER MÁS: Franco Pardo no tira la toalla y se la juega en Unión

Enzo Roldán fue operado de la rotura de meniscos de su rodilla derecha, con lo cual recién estará disponible para el 2024. Mientras que Patricio Tanda se estaba recuperando de un desgarro, y estaba todo dado para volver frente a Belgrano, pero se volvió a resentir de ese inconveniente.

Joaquín Mosqueira.jpg Prensa Unión

El parate le viene bien a Cristian González para recuperar a varios jugadores, ya que a la lesión de Patricio Tanda hay que agregarle a otros jugadores que vienen jugando al límite de sus posibilidades físicas como son los casos de Kevin Zenón, Claudio Corvalán y Jerónimo Domina.

LEER MÁS: La racha que se volvió un lastre para Unión en el final

No hay demasiadas certezas en cuanto a si Patricio Tanda estará o no en condiciones de jugar ante Tigre, más allá que si llega lo hará con lo justo y no sería de la partida, debido a que Kily González deberá ir probando diferentes opciones en el mediocampo ante la baja obligada de Mosqueira.

Así las cosas, en el rearmado del mediocampo, quizás también pueda haber una modificación de sistema. Con pocas chances de estar desde el inicio figura Patricio Tanda, y en ese sector del campo de juego el DT de Unión podría ir probando con Franco Pardo, Thiago Banega y no habría que descartar a Oscar Piris, pero esta alternativa es muy remota.