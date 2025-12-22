Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los números más importantes de Unión en el tramo inicial de la Liga Nacional

Unión entró en receso y volverá a reunirse el 2 de enero, luego de un primer tramo de la Liga Nacional con números que reflejan un camino irregular

22 de diciembre 2025 · 19:01hs
El plantel de Unión entró en receso y volverá a reunirse el 2 de enero, luego de un primer tramo de la Liga Nacional con números que reflejan un camino irregular. El Tate cerró esta etapa con récord 6-9, marca construida bajo la conducción de dos entrenadores: Maximiliano Seigorman (4 triunfos y 8 derrotas) y Martín Castellazzi (2-1).

Rendimiento en casa y fuera de Santa Fe

En el Ángel Malvicino, Unión mostró su mejor versión: ganó cuatro de los siete partidos que disputó como local. Lejos de casa, en cambio, el rendimiento bajó considerablemente, ya que solo consiguió dos victorias en ocho presentaciones.

En cuanto a producción ofensiva y defensiva, el equipo anotó 79,7 puntos por partido y recibió 83,6, una diferencia que explica buena parte de las dificultades para sostener regularidad.

Desde lo estadístico, el Tate presentó 52,2% de efectividad en dobles, 32% en triples y 72,5% desde la línea de libres. Además, promedió 31,9 rebotes, 15,1 asistencias y 10,5 pérdidas por encuentro, registros que marcan un equipo todavía en construcción.

A lo largo de esta etapa, 15 jugadores tuvieron minutos en cancha, siendo Emiliano Basabe el de mayor presencia, con un promedio de 30,8 minutos por partido.

El goleo estuvo repartido, con un podio bien ajustado: Franco Balbi lidera con 166 puntos, seguido muy de cerca por Yeferson Guerra (165) y Emiliano Basabe (156). En otros rubros, Martín Cabrera fue el máximo anotador desde la línea de libres (49), Guerra dominó en dobles convertidos (51) y Basabe se destacó como el principal tirador externo, con 23 triples.

El mejor resultado del ciclo se dio el 24 de octubre en Santa Fe, cuando Unión aplastó a Platense por 93-66, mientras que la derrota más abultada llegó en La Banda, ante Olímpico, por 96-70.

Un cierre cuesta arriba para Unión

El tramo final antes del receso dejó señales de alerta: Unión ganó apenas tres de sus últimos nueve partidos y solo en dos oportunidades —ante Regatas Corrientes y Platense— logró encadenar dos triunfos consecutivos. Con estos números sobre la mesa, el descanso aparece como una pausa necesaria para reordenar ideas, ajustar detalles y buscar mayor regularidad de cara a lo que viene.

