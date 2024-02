Los tres jugadores de Unión que no están a disposición del DT

LEER MÁS: Reunión importante para organizar la Asamblea de Unión

Por su parte, en el caso de Roldán, el volante padece molestias en la rodilla izquierda. Más precisamente, una inflamación en un tendón de la rodilla, la misma en la que fue intervenido quirúrgicamente en octubre del año pasado, debido a una rotura de meniscos. Así las cosas, se lo irá evaluando en el día a día, pero no hay un plazo para su vuelta.

Mientras que Rivero sufrió un traumatismo en su rodilla, que incluso no le permitía caminar con normalidad. Por lo cual, no se descarta que en las próximas horas sea sometido a un estudio si es que no experimenta una mejoría. En el caso del exBoca, aún no tuvo la chance de debutar con la camiseta rojiblanca.