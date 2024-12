Los tres pedidos que Identidad Unionista realizó en Unión

Los pedidos que Identidad Unionista para la actual Comisión Directiva encabezada por Luis Spahn en Unión son los siguientes: Asamblea, Masa societaria y Predio.

La nota de Identidad Unionista en Unión

Dirigiéndose a la Comisión Directiva, la nota arranca de la siguiente manera: "... Por la presente, quienes integramos la Asociación Civil Identidad UNIONISTA, nos dirigimos al presidente actual de Nuestro Club, Luis Spahn y por intermedio suyo al resto de la Comisión Directiva en funciones, para que tengan a bien atender los siguientes puntos trascendentales que a continuación enumeramos...".

El primer punto, es el siguiente: "Sería importante que establezcan fecha de Asamblea para tratar Memoria y Balance del Ejercicio Cerrado el 30/06/2024, nuevamente a desarrollarse fuera de lo previsto por la normativa vigente".

El segundo, destaca: "Resulta oportuno que pongan a disposición un detalle de la masa societaria al 31/05/2024 (Apellido y Nombres, DNI, Número de Socio y Antigüedad, con eso es suficiente)".

Y el tercer y último punto, es el siguiente: "Esta Agrupación tiene la intención y está trabajando para asegurarse un lugar que desde siempre la TOTALIDAD de hinchas TATENGUES deseamos adquirir, un espacio con SENTIDO DE PERTENENCIA como ningún otro, nuestros futbolistas y demás deportistas podrían CRECER según demandan los tiempos que corren, y las familias seguiríamos disfrutando del 'UNIONISMO de ESTAR EN CASA', fortaleciendo valores que no tienen precio. Durante muchísimos años manifestaron no ser necesario contar con un predio, ahora, por favor, solicitamos que no tomen medidas contrarias a los intereses del CLUB…los principales actos INSTITUCIONALES esperamos que se realicen a la brevedad, en todo caso pónganlo a consideración. Si logramos concretarlo…"

"'Será un hecho HISTÓRICO, de PLENA FELICIDAD PARA EL PUEBLO ROJO Y BLANCO'. Desde Identidad UNIONISTA quedamos a disposición de lo que la INSTITUCIÓN demande, nos moviliza nuestro CLUB, primero está UNIÓN", cierra el comunicado.