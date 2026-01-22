Madelón explicó el empate de Unión en el debut: "El punto hay que valorarlo"

Tras el 0-0 ante Platense, el DT de Unión analizó el rendimiento, destacó el esfuerzo del equipo, habló del mercado de pases y pidió paciencia.

Unión debutó en el nuevo torneo con un empate 0 a 0 ante Platense, en un partido de trámite repartido y exigente desde lo físico. Tras un inicio adverso, el equipo de Madelón logró acomodarse, competir y sostener el resultado, un aspecto que el entrenador valoró en conferencia de prensa.

Leo Carol reconoció que el comienzo no fue favorable para su equipo y explicó los motivos: “En los primeros 15 minutos nos costó pisar el partido. Platense me sorprendió por la propuesta y por cómo se reforzó, es un equipo de Copa Libertadores”, señaló, contextualizando la dificultad del estreno.

Con el correr de los minutos, el DT destacó la reacción de Unión y puso el foco en la paridad del fútbol argentino: “No hay que perder, hay que sumar. Está todo cantado que es parejo. Hoy fue un partido muy difícil y el punto hay que valorarlo”, remarcó, dejando en claro la importancia del resultado.

Más allá del cero en el marcador, el entrenador subrayó el compromiso táctico del equipo y las situaciones generadas: “Defendimos muy bien ante un rival que tiene mucho. También tuvimos chances que, si se abría el partido, el trámite cambiaba”, explicó Madelón, en referencia a las oportunidades de Fragapane, Palavecino y Colazo. En ese sentido, admitió que hubo rendimientos individuales por debajo de lo esperado, aunque evitó nombres: “Tuvimos dos o tres jugadores con picos bajos, pero el equipo respondió y eso es lo importante”.

Mercado de pases: cautela y decisiones abiertas

Consultado sobre el cierre del mercado, Madelón fue claro pero prudente. “El mercado es recontra difícil. Hay unos días todavía para pensar”, afirmó, y destacó la continuidad del plantel: “Lo bueno es que cerramos bien el año, no se fueron muchos jugadores y llegaron refuerzos puntuales”.

Sobre Brian Cuello, explicó su elección desde lo futbolístico y humano: “Es un jugador explosivo, puede jugar por ambos costados y se va a adaptar rápido. Cuando te lo recomienda alguien que lo conoce, suma confianza”, contextualizó.

Juveniles, identidad y respaldo al hincha

Uno de los ejes fuertes de la conferencia fue el espacio para los juveniles. Madelón celebró el debut de Misael Aguirre y reafirmó una idea de gestión: “Vamos a hacer hincapié en capitalizar el club con chicos de inferiores. Hay material y hay con qué”.

Además, valoró el acompañamiento de la gente en el 15 de Abril: “La gente nos bancó todo el partido. Si yo estuviera en la tribuna, también me enojaría en algunas jugadas. Es parte del fútbol y yo me hago cargo”, dijo, en un mensaje directo al hincha tatengue.

Objetivo Unión: crecer y volver a competir

De cara a lo que viene, el DT fue contundente respecto a las metas: “El objetivo es crecer, mejorar y volver a meternos en un reducido. Unión piensa en sus juegos y en ser un rival difícil”, sostuvo, destacando la intensidad como sello del equipo.

Finalmente, Madelón cerró con una mirada realista pero ambiciosa: “No siempre se puede ganar, pero este punto puede servir. Ahora tenemos que prepararnos para una cancha brava como Lanús”, concluyó.