Madelón explicó por qué perdió Unión: "Acá ganó la eficacia y la tuvo River"

"Estuve charlando con Muñeco (Gallardo) después del partido y me dijo que pensó que íbamos a caer en la intensidad. Los dos planes fueron buenos, tanto que ellos tuvieron que cambiar. Lo arrancamos ganando y sin embargo no lo pudimos aguantar. Tuvimos chances, pero ante este equipo te equivocás y la vas a buscar adentro. De todas maneras los muchachos hicieron un esfuerzo enorme y la gente lo entendió así, despidiendo con aplausos. Venimos de un esfuerzo grande y sin embargo estuvimos a la altura. Los grandes tienen estas cosas". Así abrió la conferencia de prensa el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, tras la derrota de este domingo por la noche en Santa Fe ante River 2-1.

• LEER MÁS: River mostró su jerarquía y se lo dio vuelta a un Unión que la peleó hasta el final

El DT hizo un balance generalizado de los 90', resaltando pese al resultado la actitud del equipo de buscarlo siempre: "Estamos dolidos, porque queríamos los tres puntos. Hacía mucho que River no venía a Santa Fe y era una fiesta la cancha, solo faltó el resultado. Lo incomodamos, pero no lo pudimos sostener. No fue falta de capacidad, sino que nos quebraron por dos errores, pero no hay excusas. El equipo estuvo a la altura del rival. Ahora hay que prepararnos para jugar ante Patronato y recuperarnos rápido".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota como local ante River

Además, no ocultó sus sensaciones respecto a los minutos que se vienen ganando los chicos del club: "Bien los dos, (Brian) Blasi y (Franco) Calderón. (Francisco) Gerometta también, sabiendo que debía controlar a (Milton) Casco en su debut. Todos jugadores que entienden el mensaje. Los nueves como Walter (Bou) necesitan confianza y en algún momento los goles iban a llegar. Hizo dos partidos buenos y además habilita a los compañeros. Eso me gusta. Vamos en el buen camino y todavía nos estamos conociendo. Mientras tanto, vamos potenciando a la base. Me siento orgulloso de estos pibes, que están dando toda su capacidad y la gente también lo debe sentir".

Club Atlético Unión on Twitter “Son las reglas del juego, pero los pibes dieron todo y dejaron el alma otra vez”#LeoMadelón tras el partido pic.twitter.com/U4T2NBi5nZ — Club Atlético Unión (@clubaunion) February 10, 2020

"River no fue exigido tanto como hoy por Unión. Se dio cuenta (Marcelo) Gallardo que por el camino inicial no lo iba a resolver. Después cambió y le salió. Pero ambos trabajos fueron buenos y primó la jerarquía. No hay que confundirnos y seguir insistiendo en sumar para no descuidar el promedio. Acá ganó la eficacia y la tuvo River", agregó el conductor rojiblanco.

En el final, resaltó: "Mañana (por este lunes) entrenamos por la tarde, pero el miércoles recién van a estar repuestos (los jugadores) para hacer algo táctico. Si están bien, es un síntoma a tener en cuenta. Terminaron todos sanos y eso es importante. Bou tiene solo una carga en el aductor, pero nada importante. Estamos trabajando mucho y en todos los detalles. Lo que se ve es consecuencia de lo que hace entre semana".