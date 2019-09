Madelón: "Hoy Unión me dio una esperanza importante"

Luego del partido ante Arsenal, donde Unión se comió una paliza tras caer por 4-1 frente en el estadio Julio Humberto Grondona, entre otras cosas Leonardo Madelón manifestó que lo importante de cara al próximo partido ante Central era cortar la racha adversa de cuatro derrotas consecutivas, al menos con un empate.

Y ante el Canalla mostró una imagen muy mejorada, sobre todo en el segundo tiempo donde entre su falta de efectividad y la gran tarea del arquero Joaquín Ledesma se tuvo que quedar con un empate que sabe a poco, debido a la recuperación futbolística que evidenció.

El entrenador tatengue brindó la habitual conferencia de prensa luego de cada partido, como lo hizo en el resto de las seis fechas del certamen, y comenzó analizando: "Era tratar de recuperar la identidad, la táctica y la predisposición a cada partido, y lo hicimos bien. Había que tener temple porque sabíamos que iba a ver ansiedad. En el segundo tiempo hicimos cosas para ganar. Es el inicio de un torneo nuevo, empezamos sumando, a lo mejor vamos a Mar del Plata y podemos sumar de a tres, con lo cual se valorará mucho más este punto".

Embed

Sobre lo que le agradó del cotejo ante el Canalla, dijo: "Lo que más me gustó fue el orden, siempre estuvo con la guardia alta. Corregimos a los 25 del primer tiempo donde nos superaron por la derecha, pero cambiamos posiciones entre Cavallaro y Bonifacio. Me gustó que terminamos con el arco en cero, nos hicimos un equipo duro, los centrales ganaron bien de arriba, la defensa estuvo firme. Lo que nos faltó fue la precisión para terminar las jugadas, si estás más sereno a lo mejor convertís un gol. Pero estoy tranquilo, equilibrado, el grupo responde, estamos esperando la vuelta de un par de jugadores. Estoy conforme con los muchachos, les dije que muy bien, todos queremos ganar pero había que cortar esta racha".

En cuanto a los cambios que implementó en el segundo tiempo, contó: "Le pedí a Nicolás Mazzola junto con Walter Bou que sean la primera línea defensiva, que no se desesperen por hacer el gol y que trabajen para el equipo, que armen el bloque que teníamos siempre. Lo notamos cansado con el Moncho (Ruiz) y Lucas (Marcogiusseppe). Es un partido donde había que estar tensionado y uno que flaquea un poquito disminuye y rompe la estructura del equipo. Cavallaro en tanto tenía cargados los gemelos, y Méndez salió porque queríamos que Chaco (Nelson Acevedo) meta pase entre líneas pero Central lo bloqueó. Central tiene buenos jugadores, con urgencias. Tomemos el punto como que sirve y que sea la suma de varios partidos".

"Si hay alguien que da confianza es el cuerpo técnico, la genero. La confianza la van a retomar con el resultado, no hay muchas vueltas, si ganás están todos de fiesta, y dicen Unión volvió a ser. Creo que volvimos a ser con los jugadores que teníamos. La última vez con el equipo de Chacho (Coudet) perdimos acá, esta vez sumamos con un rival difícil, con jugadores de alta cotización, de mucha altura, venían sin perder", agregó en otra parte de la charla.

Embed

Para luego manifestar: "Entramos a las copas, estuvimos un año y medio invictos (de local). A veces les digo que en ese momento nadie venía a pedir explicaciones. Ahora perdimos un par de partidos. Central tenía medio equipo de Unión en cancha, cuando históricamente ocurre lo contrario. Miraba orgulloso, ¿saben lo que cuesta volver a armar otro equipo, que te entiendan?. Aunque hubiésemos ganado recién lo estoy conociendo a Bou, a Milo, a Cavallaro lo tuvimos poquito y quiero ver en qué lugar pica más fuerte, lo mismo con Méndez, Elías, Comas y los pibes que estamos poniendo. No es fácil, lo estamos llevando bien. Perdimos partidos donde no se vio el Unión que quería la gente y que quería yo. Nos vamos con una imagen donde se ve que este equipo puede arrancar".

Más adelante se le preguntó por las duplas defensiva y en el medio, y dijo: "Sí, falta. Pero tenemos que encontrarla con el correr de los partidos. A veces hay bajos rendimientos, lesiones. Estamos malacostumbrados porque tuvimos dos años un equipo de memoria y eso se terminó. Hay que sumar, a lo mejor no se juega lindo y no brilla el equipo, pero ya va a empezar a mejorar. Tomo este resultado con mucho optimismo. Le agradezco mucho a la gente porque en el momento en que estábamos dudando nos bancaron. Siempre habrá alguno que tira una bombita, pero no me puedo dar vuelta a contestarle".

Se le preguntó por cuándo se puede dar la vuelta de Gabriel Carabajal, y dijo: "Está muy bien, controla la ansiedad. El banco y los que quedaron afuera harán un ocho contra ocho, una práctica intensa, la hará. El domingo descansamos, el lunes arrancamos de nuevo y volverá a entrenarse con el plantel. Es la orden médica, está contento, con confianza, le faltará ritmo futbolístico. Luego quedará la fecha de Jonathan Bottinelli, que hay que esperar. Ojalá podamos sumar en Mar del Plata, será bravo, pero hoy Unión me dio una esperanza importante".