Madelón: "La vara quedó alta, no será fácil volver a Unión"

En el arranque a Leonardo Madelón se le preguntó sobre su salida de Unión, y admitió: "Se extraña siempre, porque además nos fue bien. No fueron fáciles los años, armar equipos que se desarmaba siempre. Unión sale en ganancia de nuestra salida porque yo estaba cansado, reinventarse todo el tiempo te cansa. La vara en Unión quedó bien alta, no es fácil volver ahí".

"Me fui donde siempre estuve bien. No fue fácil, cuando veo que no le voy a dar el 100% de lo mío prefiero salir. Nunca hablé porque dijeron que estaba peleado con alguien. Se desarmó el equipo y listo, fue eso nomás. No hay ningún misterio, no hay nada raro, con los dirigentes no tuve problema, nos dijimos las cosas de frente. Mis afectos míos están intactos con Unión, es mi casa. Extraño la tranquilidad y la paz de ir por las calles en Santa Fe, también el afecto, la gente, el saludo cordial. De las dos partes, el hincha de Colón me respeta muchísimo, nunca tuve agresividades, eso es muy bueno", agregó Leonardo Madelón.

Madelón Zuccarelli Spahn.png Leonardo Madelón justificó su salida en que lo cansó que constantemente haya tenido que redundar al plantel de Unión.

En cuanto a la importancia de los triunfo ante Colón, Leonardo Madelón admitió: "Ganar un clásico es lo que te deja vivir tranquilo, es el partido del hincha, es capaz de darte cualquier cosa. Si te toca perder que sea desangrándote, no de forma tibia. El clásico marca a una dirigencia, el destino de un club, la masa societaria sube".

Mientras que Madelón también opinó sobre la llegada de Juan Manuel Azconzábal a Unión, y expresó: "Creo que al Vasco le va a ir bien, es un buen tipo, lo conozco. Se le desarmó el equipo pero va a armar algo bueno".

Luego, se le hizo referencia a la incidencia que tuvo su representante Christian Bragarnik, y Leonado Madelón afirmó: "A veces a Bragarnik lo culpan mucho, yo soy una persona con luz propia. Nosotros necesitamos alguien que te represente o que te ofrezca en un lugar del mundo. Yo no puedo llamar al América de Cali o al Barcelona de Ecuador. Es bueno estar con él, escuché muchas cosas malas, a nosotros nos ayudó muchísimo en Unión. No necesitaba de él para llegar a Unión pero nos ayudó mucho con el armado de los jugadores".

Mientras que en el tramo final, Madelón siguió defendiendo a Bragarnik y tiró: "Nunca hubo un jugador de las inferiores de Unión representado por él, porque nunca quise hacer eso. Es porque seguro iban a pensar que yo estaba en la joda con él. Todo lo mío está hecho con recibo de sueldo".