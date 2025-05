Madelón, en modo Unión: "El hincha necesita alegrías y nosotros se las vamos a dar"

“Es un día importante, lindo, hay que disfrutarlo. Es la mejor manera de vivir el sonreír, y para lograr eso hay que dejar todo y ganar”, expresó Madelón, que fue recibido con expectativa por el mundo rojiblanco.

A pocas horas de volver a sentarse en el banco del 15 de Abril, el técnico santafesino destacó: “Estoy contento, veo que estamos bien. El club creció mucho cuando no estuve. Ahora tengo que convencer al equipo de que estamos para más, que tenemos que estar más arriba”.

“Vengo por otro escalón, no me puedo quedar con lo que fue”

Lejos de descansar en la historia que construyó en sus ciclos anteriores, Madelón se mostró con una mirada renovada: “Fui mejorando, creciendo, no tengo que utilizar lo que pasó, si me quedo con eso sería el error más grande de mi vida. Vengo por otro escalón, ojalá sea un proceso largo y de éxito”.

Consciente del bajón deportivo que vive Unión, el entrenador asumió el desafío con responsabilidad: “Tuvimos un bajón, ahora hay que levantarse rápido. La gente necesita alegrías y nosotros se las vamos a dar”.

Trabajo mental, gen de furia y un mensaje claro

En solo tres prácticas al frente del plantel, Madelón puso el foco en lo emocional y lo conceptual: “Fue mucho trabajo mental, de recuperación, con video, tratando de imponer un gen, de furia y rabia, que esperemos que se empiece a ver. No pudimos trabajar mucho, pero espero que el mensaje corto haya llegado”.

Madelón.jpg Prensa Unión

Y resaltó la importancia de reconectar al equipo con el hincha: “No hay que esconder nada, ser simples, trabajar mucho. El hincha necesita identificarse con el equipo otra vez, como lo hicieron también los últimos entrenadores en los buenos momentos”.

‍ “Mucho Madelón adentro”

Uno de los detalles que más emocionó al DT fue la posibilidad de iniciar este ciclo acompañado por su hijo, que forma parte del cuerpo técnico: “Vine con mi hijo, mucho Madelón adentro. Es lindo, se preparó y creció de la mano de Mariano Lisanti. Es una adaptación rápida, ojalá ande bien”.

También se permitió una dosis de humildad y autocrítica: “A veces los técnicos nos complicamos solos. Lo de la sadera en la cocina, la cubetera en el freezer… Buscaremos una estrategia simple y ojalá termine todo con aplausos”.

“Vivir para Unión, ver feliz al hincha me pone loco”

Sobre su vínculo afectivo con la institución, Madelón fue claro y directo: “El afecto y caricia de la gente es lo que más extrañaba. Tengo que ser muy inteligente para manejarme. Se lograron muchas cosas y no tengo que abusarme de eso. Hay que seguir el legado, soy una piecita más de esta cadena”.

LEER MÁS: El historial adverso que Unión buscará romper ante Belgrano con Madelón en el banco

Por último, reveló que su llegada no estaba prevista, pero sintió que era ahora o nunca: No me imaginaba volver ahora, en algún momento sí. Se había arreglado mi llegada a otro club, luego se cayó y nunca supe por qué. Hubo otras opciones, pero dije: mi momento es este. Hay una figura que es la mía y la tengo que cuidar, dando el máximo, vivir para Unión, ver feliz al hincha me pone loco”.

Este viernes, Unión se mide con Belgrano desde las 18 en el estadio 15 de Abril. Será una final simbólica, no por los puntos, sino por el renacimiento de un ciclo que apela a la memoria, pero apuesta al futuro. Madelón está de regreso. Y con él, la ilusión rojiblanca quiere volver a encenderse.