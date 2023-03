Manta: "Unión cumplió con la segunda parte de Mele"

En diálogo con radio Sol Play 91.5 dijo que "Mele es un chico que se hace querer, no solamente por lo que transmite en la cancha, sino la calidad humana, en épocas flacas eso realmente lo valoramos. Es un premio para Unión, para nosotros, por eso vamos en esa línea".

Más adelante apuntó: "Creo que después de debutar en la Selección Mayor de Uruguay, con quilates importantes, todo está emparejado, ganar en el exterior es difícil, le tocó debutar, ganar, tanto Unión como Plaza tenemos que estar contentos porque nos viene bien a todos".

Manta dejó en claro porqué el arquero no recaló en Nacional, al subrayar que "nosotros y quien lo maneja creíamos que lo mejor es que esté en actividad, si no se iba Rochet no podía estar esperando, por eso tomamos la decisión, Unión hizo un esfuerzo, creo que la apuesta fue buena y ambos podemos ser beneficiados".

El dirigente se metió de lleno en la negociación con Unión por la deuda del primer vínculo y la actual. Al respecto, disparó: "La primera etapa lamentablemente por problemas entendibles por la situación de Argentina, Unión no pudo cumplir con las obligaciones. Hicimos un reclamo a FIFA, con fallo vigente, lo que si cumplió la segunda parte, es decir 2023. En cuestión de poco tiempo, tendrá que hacer frente a la primera deuda, que fue a través de FIFA. La segunda parte está cumplida".

En otro tramo de la charla expresó que "mi visita a Santa Fe tuvo que ver con eso, tengo que agradecer la atención, teníamos algo pendiente, se cumplieron las obligaciones, supimos esperar, pero en la segunda no podíamos hacerlo y por eso se resolvió favorablemente".

Manta también no dudó en decir que "Mele hoy está en Unión porque hizo fuerza para estar, escuchamos mucho al jugador, hizo mucho esfuerzo para estar ahí. Si fuera por nosotros tal vez buscábamos otra elección por lo económico. Estamos todos contentos, ahora tendrá la chance de sentirse beneficiado económicamente si sale todo bien".

Antes de su despedida, aclaró que "él tiene una cláusula de salida, si viene una oferta siempre y cuando Unión no la iguale, si llega algo por ejemplo de Brasil, tiene la prioridad Unión para quedarse con el jugador o revenderlo. A las dos instituciones le viene bien".