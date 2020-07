Moyano: "Está todo dado para que siga en Unión"

Sebastián Moyano, el jugador nacido en Rivadavìa, un pueblo de la provincia de Mendoza en agosto de 1990, hizo sus primeros pasos en Centro Deportivo, donde su padre estaba a cargo de una escuelita de fútbol. Comenzó como volante por derecha, fue delantero, jugó al básquet y terminó siendo arquero profesional. Al ex-Gimnasia se le terminó su contrato con Unión, que negocia su continuidad por pedido de Juan Manuel Azconzábal.

En el comienzo de la charla con Pablo López, en Instagram, el mendocino hizo referencia a la modalidad de entrenamientos en medio de la cuarentena y afirmó: "Es difícil entrenar con todo lo que está pasando, no tenemos las herramientas y con este parate se complica un montón, porque en el puesto de arquero necesitamos tener contacto con la pelota y, en mi caso, no tengo el lugar para hacerlo (vive en un departamento). Todos los entrenamientos que hago es relacionado con lo físico, en Unión lo hacemos vía zoom y al principio era raro y duro, en el departamento corro todos los muebles, pero nos sacamos el sombrero con Hugo Díaz (preparador físico)".

Pero no se quedó allí, y sobre la situación que les toca vivir a los jugadores, el arquero Moyano indicó: "Cuando se jugó el primer partido de la Copa Superliga, había un ruido de que se podía parar el fútbol, pero lo veíamos lejos porque pasaba en Europa. Con el pasar del tiempo, fue inminente suspender el fútbol".

Luego, consultado sobre sus comienzos en el fútbol y a quién observaba en el puesto, Moyano (negocia su continuidad en Unión) recordó que “de chiquito, mi espejo era Roberto Bonano y me gustaba mucho Germán Burgos. En mis primeros pasos como profesional en Godoy Cruz lo tuve a Roberto Abbondanzieri como entrenador de arqueros (el DT era Martín Palermo), con Sebastián Torrico como competencia en el arco, fueron fundamentales para mi crecimiento".

Haciendo hincapié en su llegada a Santa Fe, el arquero Moyano expresó: "En Unión me siento bien, la gente me recibió desde el primer día de la mejor manera, tanto los hinchas como los trabajadores del club. Llegué desde La Plata y acá las personas son más cálidas y amables. Por suerte obtuve lo que vine a buscar: continuidad y afianzarme en el puesto. Cuando me llamaron le pedí referencias a Alejandro Limia sobre el club y me dijo cosas lindas y que la gente de Santa Fe me iba a tratar bien".

Consultado sobre la atajada más difícil, el arquero Moyano destacó el mano a mano que le paró a Darío Cvitanich en el empate ante Racing (0-0), en su primer partido como jugador de Unión: "En ese partido me probé a mi mismo si estaba a la altura de un club en el que la gente no me conocía, y por suerte tuve una gran noche".

Sebastián Moyano.jpg Prensa Unión

Deteniéndose en el Clásico ante Colón, que acabó con victoria de Unión por 1-0, con gol de Nicolás Mazzola, ell arquero Moyano declaró que "cuando llegué a Santa Fe me hablaron de la importancia de ese partido, el que no esperaba jugarlo ni vivirlo de la manera en la que me tocó. En ese momento estaba molesto, no quería saber nada más que entrenar, porque los cambios de arqueros (por Marcos Peano) me bajonearon y me llenaba de dudas. Pero gracias a Dios se ganó, se disfrutó con la gente y me sirvió para ganar la continuidad que buscaba”.

En otra parte de la entrevista, Moyano, héroe de la primera de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, reconoció que "en el partido de ida en Santa Fe, tuve unos días terribles: padecí fiebre antes y después del encuentro, me medicaron por el dolor de garganta y en la entrada en calor me sangraba la nariz. Lo que se vivía en la cancha me hizo olvidar de todo lo que sufrí en la semana, lo de la gente fue increíble y lo de nosotros ‘casi perfecto’, fue el mejor partido que jugamos, los pasamos por arriba".

Acerca del encuentro revancha de Unión en Belo Horizonte, el arquero Moyano añadió que “sabíamos que íbamos a tener que aguantar, se iban a venir con todo desde el primer minuto, pero no esperábamos que a los veinte estemos 0-2. No podíamos hacer nada de lo planificado. El tiempo no pasaba más, me animo a decir que fue el ‘primer tiempo más largo del mundo’. En el entretiempo, Leo (Madelón) puso paños fríos y a la segunda parte salimos relajados".

"Cuando el árbitro terminó el partido en el Raimundo Sampaio, sentí una alegría inmensa, pocas cosas se comparan con esa felicidad. En el momento se me vino mi familia a la cabeza y todo el esfuerzo que hice a lo largo de mi vida para llegar. En el vestuario fue una fiesta, desde el utilero hasta el kinesiólogo, porque lo que logramos es de todos”, subrayó el arquero, con quien se negocia la continuidad en Unión.

Sobre la multitud que acompañó a Unión a Brasil, Moyano recalcó que “teníamos que devolverle al hincha todo lo que hizo y hace por nosotros, desde el hotel se vivieron momentos increíbles, había gente por todos lados. En el partido se escuchaba a nuestros hinchas aún perdiendo, no me quedan palabras, se merecen nuestro respeto”.

Sebastián Moyano.jpg Prensa Unión

En tanto, que sobre la partida de algunos compañeros en Unión, el arquero Moyano argumentó que "son decisiones que hay que respetarlas, pero nos duele que se hayan ido de la manera en la que se fueron: sin compartir momentos dentro de la cancha".

Haciendo referencia a la salida de Leonardo Madelón como entrenador de Unión, el arquero dijo que "estaba cansado por la irregularidad que teníamos, sufrió la salida de muchos jugadores en dos mercados de pases consecutivos y eso genera un desgaste. El partido que perdemos ante Dock Sud fue la gota que rebalsó el vaso, aunque creíamos que con el comienzo de la Copa Superliga se iba a ilusionar, pero desafortunadamente se fue. Los culpables de la irregularidad somos nosotros, el plantel se fue modificando, del año anterior a la actualidad, hay muchos jugadores nuevos y nos costó esa adaptación y a la idea de Leo (Madelón)".

Consultado sobre la renovación de su contrato, el cual venció el pasado 30 de junio, el arquero que arribó a Unión en junio de 2019, explicó que “la situación de la pandemia que estamos viviendo es atípica, y en el fútbol ni hablar, han pasado muchas cosas que nadie tenía previstas y la verdad nadie pensaba que los clubes estarían cuatro meses sin ingresos y los jugadores sin entrenar. Cuando llega el fin del contrato, el jugador siempre quiere saber qué va a hacer de su carrera, pero como es atípico, los tiempos no son los normales. Todos los clubes están complicados, hay que ser paciente, y esperar la decisión que toman los dirigentes".

Por su lado, sobre su deseo de continuar en Unión, el arquero Moyano afirmó que “si fuera por mí y me dan a elegir, me encantaría quedarme en Unión, donde estoy cómodo tanto yo como mi familia. Por lo que me dijo mi representante, está encaminado y todo llegaría a buen puerto. ¿Para qué buscar un cambio si acá está todo dado para que siga?".

Cuando se le pregunta por un deseo, el arquero Moyano no titubeó al expresar que "me encantaría y sueño con salir campeón en Primera División, y si es con Unión mejor todavía. Se puede lograr, es difícil por el presupuesto de los clubes ‘grandes’, pero si nos convencemos y el club hace las cosas bien, se puede soñar".

En el final de la entrevista, Moyano le dedicó unas palabras al hincha de Unión y tiró: "Les agradezco por todo el sacrificio que hacen, hoy en día está complicado y los viajes e ir a la cancha no es fácil. Son sacrificios que rescato y espero que, de nuestra parte, la de los jugadores, podamos darle más alegrías como en Brasil. Falta un día menos para vernos en el ’15 de Abril’”.