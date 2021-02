Nelson Acevedo y el sueño de "salir campeón" con Unión

En diálogo con los medios santafesinos, Chaco hizo hincapié en su retorno después de su paso por Defensa y Justicia, donde consiguió la última Copa Sudamericana: "Ni bien llegué, Vasco (el DT Juan Azconzábal) me explicó lo que pretendía del equipo y cual sería mi tarea. El esquema ya lo venía mirando y quizás es medio parecido a lo que venía haciendo en Defensa, por lo que me adapté rápido. La idea de jugar y se protagonista en todas las canchas me gusta mucho".

Nelson Acevedo 11.jpg Nelson Acevedo palpitó el partido contra Lanús. Foto: prensa Unión

"Estoy muy contento por lo hecho en estos dos partidos, donde merecimos más. Sobre todo, en el primer partido, donde fuimos superiores a Atlético Tucumán, pero pagamos caro los errores. Nos está costando concretar y cuando nos llegan nos lastiman. Así que estamos trabajando para mejorarlo. Lo mismo nos pasó con Huracán. Tuvimos muchas y sin embargo no pudimos ganar", aseveró Nelson Acevedo.

"En los dos partidos me sentí bien. Estoy ahora siendo la salida, teniendo la pelota. Me gusta hacerlo, porque en otros momentos me tocó estar detrás del nueve. Así que estamos mejorando", agregó.

Juan Azconzábal.jpg Nelson Acevedo está muy a gusto con la idea de Juan Azconzábal. Ahora se viene Lanús. Foto: prensa Unión

Respecto a su nuevo rol en Unión, explicó: "En las prácticas soy de hablar mucho y de siempre estar ordenado. Es más fácil dialogando para contactarse. Me siento cómodo y con (Ezequiel) Cañete nos complementamos, donde él sale más y yo me quedó un poco más atrás para la cobertura. Me siento más cómodo en este tipo de sistemas, de salir jugando en comparación a otros donde tenés una predisposición más de esperar. Ahora vamos para adelante buscando ser protagonistas, tal como lo nos dice Vasco. Esto nos hace crecer. Te podés equivocar en la salida, pero prefiero arriesgar si el objetivo es ir para adelante".

Asimismo, mencionó que "nos faltando un poco de suerte, de marcar las situaciones que tenemos y que por ahora no entran. Este es un grupo joven que precisa aprender y por eso los más grandes debemos hablar y tratar de transmitir lo necesario. Todo se mejora trabajando y en este camino estamos".

Nelson Acevedo termina su contrato en Unión a mitad de año y admitió que por ahora no se tocó la posibilidad de renovación: "Todavía no hablamos nada con la dirigencia. Seguramente lo tocaremos más adelante. Ahora solo me enfoco de mantener este nivel y ganar continuidad. Todo para que Unión progrese".

En el final, se refirió a Lanús: "Es un equipo muy duro. Juega muy bien, cerrado y sale rápido. Hay que estar concentrados y tener paciencia. De hacer nuestro trabajo para marcar algunas de las que generemos. Sin dudas, Lanús es un rival complicado, pero estimo que nos van a esperar".