Por ahora, no se conocen novedades respecto a que pasarán con los jugadores que deben regresar a Unión de sus préstamo. Se presume que será clave la presencia del DT Juan Azconzábal para definir quienes seguirán y los que deberán encontrar un nuevo camino. Uno de ellos es el delantero Nicolás Andereggen, que terminó su estadía en Alvarado de Mar del Plata, y se ilusiona con tener revancha en el club que lo formó.

• LEER MÁS: ¿Cómo sigue la negociación con Bottinelli en Unión?

A sus 20 años (22 de septiembre de 1999), ya salió dos veces cedido y con aprendizajes que quiere poner en práctica. Quizás no logró tanta continuidad, pero sí rodaje profesional que lo impulsa a buscar una revancha en Unión, donde nunca pudo afirmarse. Es el jugador más joven en debutar en la Primera del Tate y por eso quiere que su marca vaya más allá de eso. Es consciente que no la tendrá fácil, porque hay una intención de rearmar el plantel y puede que la tenga que remar muy de atrás con Juan Azconzábal, pero no pierde la fe.

Andereggen.jpg Nicolás Andereggen es el más joven en debutar en la Primera de Unión. Prensa Unión

"Debuté a los 16 en Primera contra Estudiantes en la cancha de Arsenal un 7 de noviembre. Fue todo medio raro, porque fue mi primera convocatoria y para mí ya era un sueño. Siempre se lleva un hombre de más a las concentraciones y cuando quedé dentro de los 18 tuve felicidad máxima y ni hablar cuando me tocó entrar. Fue todo muy rápido. Un momento inolvidable. Esa camiseta la tengo guarda y encuadrada", reconoció Nicolás Andereggen en diálogo con LT10.

• LEER MÁS: Gabriel Ávalos, el delantero que suena fuerte en Unión

Pero su reflexión fue más allá: "Por ahí un chico de 16 años no está tan preparado para afrontar la competencia. Sí para un partido. Debutar es complicado y jugar el primer el partido más, pero lo más complicado es sostener la permanencia. De ser tenido en cuenta. Es lo más complejo del fútbol. Capaz al jugador habría que prepararlo un poco más. El chico capaz no se da cuenta y eso genera presión cuando debería disfrutar y aprender".

Nicolás Andereggen.jpg Nicolás Andereggen vuelve y quiere convencer a Juan Azconzábal en Unión Foto | fedeloute

"Fue complicado después, porque se dio todo muy de golpe. Yo estaba entrenando con la reserva y hacía algunas cosas con Primera. Entonces se dio que era la última fecha y varios chicos llegaron a jugar. Capaz uno tiene el sueño de debutar, pero en mi caso fue tal la rapidez que después no se pudo sostener. Me fue complicado, porque después de debutar volví a reserva y pasó bastante hasta volver a tener minutos. Iba y venía y no lograba el sostén", resaltó.

• LEER MÁS: Unión: Triunfo Tatengue presentó la reforma de estatuto

A comienzos de año, tuvo la posibilidad de emigrar a Suiza para militar en Zurich y para el atacante, "no fue lo que esperaba. Lo que buscaba era tener minutos y no se dio.

nICOLÁS andereggen (1).jpg Nicolás Andereggen tuvo una corta experiencia en Zurich de Suiza.

Pero luego si se jugó un plano a quedarse en Unión: "Me vengo entrenando. Hablé Con Martín Zuccarelli de todo un poco. Ahora que agarró Juan Azconzábal se van a empezar a tomar decisiones. A algunos ya les dijeron que pasará y nosotros estamos esperando a ver qué pasa. No sé aún si me tendrán en cuenta. Seguramente me tendré que presentar cuando se confirme la vuelta. A mí siempre me quedó la espina de jugar en Unión, porque me siento identificado por lo que me dio como jugador y persona. Antes de irme a todos lados siempre dije que quería volver y tener una oportunidad. Tengo las ganas más que nunca y ojalá pueda aportar mi granito de arena".