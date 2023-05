Zenón: "Todos queremos ganar y sacar esto adelante"

El correntino Kevin Zenón volvió a la titularidad en Unión en Mendoza y se lamentó por no poder regresar al triunfo. "Tuvimos para ganarlo", admitió

El correntino Kevin Zenón mejoró como todo Unión en el segundo tiempo pero no alcanzó para ganar en Mendoza.

Una vez finalizado el partido, el correntino admitió que "en el primer tiempo entramos muy dormidos, nos manejaron la pelota, no tuvimos situaciones, en el segundo cambiamos la imagen, tuvimos para ganarlo, contamos con situaciones que no pudimos aprovechar, a corregir eso y pensar en el martes".

Más adelante reconoció que "no encontramos el lugar para marcar a ellos, en el segundo tiempo levantamos todos, ahora hay que seguir mejorando, esto es en conjunto, de mi parte debo mejorar, no me tocó tirar buenos centros".

Antes de abordar el chárter para regresar a Santa Fe y aguardar por Almagro, el volante ofensivo subrayó que "en lo físico también hay que mejorar las finalizaciones, a trabajar en la semana y pensar en lo que viene, todos queremos ganar y sacar esto adelante. Sabemos que Seba (Méndez) está hace poco tiempo, nos dijo que puede jugar cualquiera, nos da esa confianza a todos".