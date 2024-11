Operativo contratos, el tema clave de la semana en Unión

El Unión de Cristian González se encuentra con un paso irregular en este tramo final, ya que sufrió tres derrotas al hilo, se levantó con dos victorias seguidas, sufrió una durísima caída ante Independiente en Avellaneda, pero se pudo levantar antes del parate por la disputa de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo ante Atlético Tucumán por 1-0 en el 15 de Abril.

El gran objetivo de los dirigentes de Unión

Pero en el medio hay un par de situaciones que tienen en vilo a los dirigentes y que tiene que ver con los contratos que se vencen, y los cuales se buscarán reactivar de cara a la próxima temporada, con los casos de Cristian González y Claudio Corvalán como los emblemáticos.

Pero también hay otros vínculos que se terminan y que se buscarán renovar, más allá que se sabe de lo difícil que será dicha empresa, como son los casos de Simón Rivero, Gonzalo Morales y Nicolás Orsini, quienes deben volver a Boca, clubes dueños de sus pases.

Kily González Claudio Corvalán.jpg

En este sentido, Cristian González indicó: "Hablo mucho con el presidente (Luis Spahn), con una relación muy particular. De discutir, porque priorizo lo que pienso que necesitamos para mejorar el plantel. Son todos chicos del club y los voy a seguir sosteniendo, pero igual necesitamos el salto de jerarquía, porque sino aceleramos los procesos de formación. Es normal que el chico que tenga movimientos buenos y malos".

"Quiero armar un equipo que nos dé un salto de jerarquía y mejorar cosas. No podemos estar cómodos solo con esta. No es priorizar mi renovación, sino exigir la formación del plantel que viene. Si el presidente asume lo que pido, obvio que voy a renovar. Estoy feliz acá. Sé que el presidente me va a entender. Si me da su palabra sin ningún capricho voy a renovar, está claro", remarcó el entrenador de Unión, tras el triunfo ante Atlético Tucumán.

Orsini.jpg Prensa Unión

En el mismo sentido, Corvalán reveló: "Me quiero quedar, pero no recibí una propuesta formal. Solo hay charlas. Está todo hablado, pero hasta ahora no hay nada, todo de palabra. Mi representante se juntó con Luis (Spahn) sin acuerdo, pero porque no hay nada formal. Tiene que mandar algo Unión y no hay nada sobre la mesa. Hay buena predisposición de todas las partes. Está todo en el aire aún".

Las gestiones que se buscarán cerrar en Unión

Como primera medida, y como lo reconoció el mismo entrenador, el presidente Spahn ya se encuentra en la misión de conseguir la continuidad de Cristian González, a quien se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre. Hay gran predisposición de las partes, pero el titular de Unión deberá cumplir con los requerimientos de Kily.

En tanto que también se buscará retomar el diálogo con Corvalán, pieza clave para el entrenador de Unión. El jugador tiene también sus requerimientos y condiciones, y se intentará negociar firmemente para acercar los intereses, y comunicar su permanencia.

LEER MÁS: Kily González: "Si el presidente de Unión asume lo que pido, obvio que voy a renovar"

También hay otros jugadores es con los cuales se buscará acordar su continuidad, como son los casos de Thiago Cardozo, quien pudo revertir su imagen en los últimos partidos, como así también con Bruno Pittón, otro de los titulares a los que se les termina el vínculo.

El mismo Kily González reveló que hay varios jugadores que se querían quedar si él continuaba como entrenador, con lo cual se espera que en las próximas horas haya novedades de renovación, como así también mejoras de situaciones contractuales, en cuanto a salarios y extensiones de vínculos.