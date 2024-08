Orsini: "Me costó al inicio en Unión, pero estoy orgulloso de este momento"

"Lo estaba buscando. Había tenido una chance de cabeza antes. Me sentía con ansiedad, porque el partido estaba abierto y por suerte tuve la chance del penal", admitió este lunes por la noche a la salida de los vestuarios el delantero de Unión , Nicolás Orsini , tras cerrar el 3-0 ante Argentinos .

Una victoria para seguir de cerca a Huracán y seguir siendo protagonista. Justamente se le venía negando el gol, pero esta vez se sacó la mufa. Sobre todo, porque contó con una chance concreta de cabeza: "A veces es complicado, porque la pelota viene alta. Soy sincero, me encandiló el reflector y perdí la referencia. Pero lo importante es tener las situaciones. Me quedo con lo que demostró el equipo, más allá de cómo salen los partidos".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la goleada ante Argentinos

Pero no quedó solo ahí la reflexión del atacante: "Tuvimos situaciones y fuimos contundentes. No fallamos como otras veces y lo mejoramos, algo que recalco".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1825673254398292453&partner=&hide_thread=false ¡ES GOLEADA! Nicolás Orsini no perdonó y puso el 3-0 de Unión ante Argentinos en la #LigaProfesional.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbolpic.twitter.com/61x2mGDOSo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 19, 2024

El mejor presente de Nicolás Orsini en Unión

"Estoy muy contento. Se nota que estoy cómodo en el club y se agradece el afecto de la gente. Costó al comienzo. Fui de menos a más y estoy orgulloso por este presente", contó el atacante.

• LEER MÁS: Kily González sacó pecho en Unión: "Cambiamos la cabeza para pelear por la gloria"

Volviendo al partido, explicó: "La sensación que me dio al comienzo es que había mucho espacio y ellos tuvieron alguna clara, pero nosotros también podíamos hacerle daño y cuando hicimos el primero nos consolidamos. No desesperarnos fue importante. No es fácil en Argentina encontrar esta regularidad y estamos segundos. Hay que valorar eso".

• LEER MÁS: Spahn y un gol sobre la hora: Unión levantó su inhibición

"Me encuentro en un buen momento. Soy consciente que no me puedo relejar y siempre hay que aspirar a más. Ayuda también el equipo. Hay un fuerte compromiso y el grupo humano es muy importante, porque la competencia interna es muy fuerte y quizás el trabajo de al semana es invisible, pero relevante", apuntó Orsini.

• LEER MÁS: Gimnasia de Mendoza acelera por un jugador de Unión

Para luego cerrar: "No queremos enfocarnos en cómo le va a otros rivales sino en lo nuestro. Es una lucha interna y veremos para qué estamos cerca del final".