Uno Santa Fe | Unión | Unión

Para Leonardo Madelón, no hay dos sin tres en Unión

Leonardo Madelón tendría la decisión de repetir el equipo titular de Unión por tercera vez consecutiva, para visitar el viernes a Banfield. Los detalles.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2025 · 14:56hs
Para Leonardo Madelón, no hay dos sin tres en Unión

El viejo refrán parece calzar justo en Unión: “no hay dos sin tres”. Es que Leonardo Madelón tendría todo dado para volver a repetir el equipo titular por tercera vez consecutiva, algo que refleja el buen presente futbolístico del plantel rojiblanco.

Unión, a defender la punta en su visita a Banfield

El Tatengue llega al cruce frente a Banfield, que se jugará este viernes a las 19 en el estadio Florencio Sola, con la confianza de haber encontrado un once equilibrado y competitivo.

LEER MÁS: Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Primero lo demostró con la victoria en La Plata frente a Gimnasia, y luego lo reafirmó en el empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, que le permitió sostenerse como único líder de la Zona A del Torneo Clausura.

La tranquilidad es doble: el cuerpo técnico no cuenta con lesionados ni suspendidos, lo que abre la posibilidad de mantener la formación sin sobresaltos. Mientras tanto, los futbolistas que no vienen sumando minutos tuvieron rodaje este lunes en un amistoso ante Independiente de Santo Tomé, disputado en el estadio tatengue.

A Leo Madelón, le salen de memoria en Unión

El probable equipo para visitar al Taladro sería el mismo que viene de sumar cuatro puntos en las últimas dos presentaciones: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Franco Pardo y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Enzo Roldán y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión disfruta de la resurrección de Cristian Tarragona

Con el envión de los resultados, Unión no solo mira la cima de la zona, sino también la tabla anual, donde sacó doce puntos de ventaja sobre el descenso y quedó a nueve de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en un horizonte que todavía puede ofrecer corrimientos.

La decisión de Madelón de sostener el once parece ser un mensaje claro: Unión encontró un equipo y no piensa tocar lo que funciona.

Unión Leonardo Madelón Banfield
Noticias relacionadas
La Municipalidad recolectó más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón.

Recolectaron más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón en Santa Fe

Madelón convirtió a Unión en un equipo competitivo y le ganó la pulseada a los hinchas que resistían su vuelta.

Madelón le ganó la pulseada a los hinchas de Unión que resistían su vuelta

union ya planifica el duelo ante banfield: ensayo y preparacion en casasol

Unión ya planifica el duelo ante Banfield: ensayo y preparación en Casasol

el sol, polemico protagonista del empate que sufrio union

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

Lo último

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Último Momento
VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Ovación
Roberto San Juan: El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

San Juan: El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

San Juan: No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido

San Juan: "No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido"

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock