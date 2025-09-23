Para Leonardo Madelón, no hay dos sin tres en Unión

Leonardo Madelón tendría la decisión de repetir el equipo titular de Unión por tercera vez consecutiva, para visitar el viernes a Banfield. Los detalles.

El viejo refrán parece calzar justo en Unión : “no hay dos sin tres”. Es que Leonardo Madelón tendría todo dado para volver a repetir el equipo titular por tercera vez consecutiva, algo que refleja el buen presente futbolístico del plantel rojiblanco.

El Tatengue llega al cruce frente a Banfield , que se jugará este viernes a las 19 en el estadio Florencio Sola , con la confianza de haber encontrado un once equilibrado y competitivo.

Primero lo demostró con la victoria en La Plata frente a Gimnasia, y luego lo reafirmó en el empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, que le permitió sostenerse como único líder de la Zona A del Torneo Clausura.

La tranquilidad es doble: el cuerpo técnico no cuenta con lesionados ni suspendidos, lo que abre la posibilidad de mantener la formación sin sobresaltos. Mientras tanto, los futbolistas que no vienen sumando minutos tuvieron rodaje este lunes en un amistoso ante Independiente de Santo Tomé, disputado en el estadio tatengue.

A Leo Madelón, le salen de memoria en Unión

El probable equipo para visitar al Taladro sería el mismo que viene de sumar cuatro puntos en las últimas dos presentaciones: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Franco Pardo y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Enzo Roldán y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Con el envión de los resultados, Unión no solo mira la cima de la zona, sino también la tabla anual, donde sacó doce puntos de ventaja sobre el descenso y quedó a nueve de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, en un horizonte que todavía puede ofrecer corrimientos.

La decisión de Madelón de sostener el once parece ser un mensaje claro: Unión encontró un equipo y no piensa tocar lo que funciona.