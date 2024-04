Para quién fueron dirigidas las palabras de Corvalán en Unión

Claudio Corvalán, más allá de ser crudo en cuanto a lo que representó esta dolorosa derrota para el plantel de Unión, disparó: "Es un golpe duro. No hay mucha explicación y hay que hacernos cargo, por eso doy la cara. Solo queda pedirle disculpas a la gente, que hace el esfuerzo para venir y no les dimos nada. Después de perder un partido así y no hay mucho para decir. Si queremos cambiar las cosas hay que replantearnos muchas. Vienen cinco partidos ahora y aquellos que quieran estar, que se queden, y los que no, que se vayan".