LEER MÁS: La condición de Unión para que Nardoni firme con Racing

Luis Spahn tuvo que salir a dar su versión sobre lo determinado por la Liga Profesional, y esgrimió: "Es algo que estaba pautado por la organización hace más de un año, no podemos sorprendernos, en algún momento se iba a dar esta irregularidad. La alternancia de local y visitante parecería ser lo normal, ahora se alteró, pero iremos a ganar este partido, a disfrutar de otra alegría, no nos fue mal en nuestra gestión mal en los clásicos, no tenemos que estar atemorizados por ir de visitante, sé que el hincha quería jugarlo de local".

Y agregó: "Tengo mucha fe, nos fue muy bien en nuestra gestión con los clásicos. Estaba pactado que iba a haber equipos que iban a repetir localía, por el sorteo nos tocó a nosotros. Esto no cambia la historia, el año que viene jugaremos de local".

Clásico Santafesino.jpg

Lo concreto es que para el Clásico Santafesino de este Torneo 2023 nuevamente se genera una gran polémica en Unión. Al debut el Tatengue lo tendrá ante Banfield el lunes 30 de enero desde las 20, en el Florencio Sola. En tanto que por la segunda fecha recibirá a Instituto el domingo 5 de febrero, a las 21.30. En tanto que la jornada de la discordia es la tercera, donde la Liga Profesional programó el encuentro para el lunes 13 de febrero, frente a Barracas Central, a las 17, en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

LEER MÁS: Unión, ¿va a la carga para repatriar a Ignacio Malcorra?

En esa tercera fecha, la Liga Profesional ubicó al partido entre Colón y Sarmiento para el viernes 10 de febrero, a las 21.30, en el estadio Brigadier López. De esta manera, el Sabalero tendría tres días más de descanso para el Clásico Santafesino, lo que resulta en la previa una gran ventaja, tomando como referencia que Unión juega el lunes 13 de febrero, y que el choque de la ciudad sería cinco (si es sábado) o seis (si es domingo) días después del duelo ante Barracas Central. Incluso, el conjunto de Marcelo Saralegui jugará su partido como local, con lo cual ni siquiera tendrá que viajar.

Nuevamente como ocurrió en 2022, cuando el Clásico Santafesino se jugó en las dos oportunidades en el Brigadier López, a pesar que falta más de un mes para el mismo, ya hay una gran polémica, que nuevamente perjudica en la previa a Unión, que tendría tres días menos de descanso que Colón, de cara al duelo en el 15 de Abril.