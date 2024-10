Qué ocurrió entre el DT de Unión y Kudelka en vestuarios

El partido entre Unión y Huracán iba derecho al 0 a 0, hasta que llegó ese centro que no pudo controlar bien Claudio Corvalán, la pelota impactó en su mano, y luego de verificar con el VAR, el juez Nicolás Ramírez decretó penal que Fértoli canjeó por gol.

Los tetsigos que estaban en ese trayecto a cada camarín hablar de una "invitación a pelear" que formuló el orientador tatengue.

"No tengo nada con él. Son reacciones. Me dio mucha bronca perder el partido así. Huracán no fue el que estábamos acostumbrados a ver por cómo jugó Unión. Erramos muchos goles, pero hay que levantar cabeza. Quedan nueve partidos, hay que recuperarnos porque fue un golpe muy duro", dijo González cuando fue consultado en conferencia de prensa.

Gente del canal TyC Sports asevera que el ida y vuelta habría comenzado a causa de la insistencia de Kudelka de hablar sobre la jugada que definió el partido. Esbozan que González lo habría invitado a pelear en un rapto de furia. Si bien le quitaron relevancia a lo sucedido, los veedores de la Liga Profesional presenciaron los hechos y podrían informarlos,

Kudelka también bajó los decibeles cuando la prensa le preguntó por esa situación y ponderó las virtudes de un Unión al que acababan de vencer sobre la hora en la Avenida López y Planes.