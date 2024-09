¿Quiénes son los jugadores que la dirigencia de Unión dice tener cerrados?

Se volvió un punto de división y discordia muy importante el mercado de pases, ya que Unión en gran parte del mismo estuvo inhibido en FIFA por la deuda con Gustavo Munúa, la cual se resolvió cuando ya había expirado el tiempo de hacer incorporaciones de jugadores que estuviera militando en el exterior.

Los pedidos de Kily González, sin eco en Unión

Incluso, el mismo Cristian González reconoció que le interesaba contar con Franco Fragapane, quien finalmente se terminó quedando en el Minnesota United FC de la Major League Soccer de Estados Unidos. Esto originó que Kily sea muy crítico con los dirigentes de no poder levantar esta inhibición para sumar a este jugador, a quien desde Unión se le bajó el pulgar por la importante cifra en dólares que demandaría su incorporación.

Malcorra.jpg La Capital

En tanto que el entrenador también quiso contar con Emmanuel Ojeda, pero misteriosamente esta chance de desvaneció, más allá que hay una versión que indica que había acuerdo con Universidad de Chile y con el jugador en cuanto a su contrato. Además, Víctor Salazar de Olimpia era la opción que pretendía Kily González tras la salida de Federico Vera a Independiente.

BarriosSanLorenzo.jpg

En las diversas conferencias que de prensa que fue dando Cristian González tras la reanudación del Torneo de la Liga Profesional se generan grandes polémicas, como la que ocurrió luego de la derrota ante Racing, donde incluso mencionó el rotundo "yo ya sé lo que tengo que hacer". Esto llevó a un gran enojo del presidente Luis Spahn, que al otro día se hizo presente en Casasol para hablar con el DT y su cuerpo técnico.

Kily otra vez encendió la mecha en Unión

"Rumores hay de todo tipo. El tema es la situación en que quieran venir. En ese sentido, todos por fuera, como se manejan en el fútbol, mandamos mensajes para ver y a mi no me llegó nada. Versiones, muchas. Es muy fácil tirar nombres, pero hay que negociar y queda poco tiempo", remarcó Kily González tras el empate de Unión con Deportivo Riestra.

Y luego, apuntó: "No voy a negar que (Ignacio) Malcorra me gusta. No le cierro la puerta a nadie, pero es muy fácil mandar mensajes. Es chico Santa Fe y es fácil mandar. Entonces que los traigan (a los jugadores), no soy caprichoso, y me voy recaliente porque no pudimos ganar, pero tampoco puedo hacer milagros. Estoy más convencido que nunca con este plantel y los chicos del club. Si me dicen que le estoy haciendo mal al club me voy. No soy caprichoso ni boludo y quiero pelear el campeonato y con estos pibes lo vamos a hacer".

El hecho de "mandar mensajes" tiene que ver con una versión que indica que los dirigentes tienen cerrados un par de refuerzos para Unión y que Cristian González les bajó el pulgar. Uno de ellos sería Malcorra, como el mismo DT de Unión lo admitió, más allá que el jugador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 con Rosario Central, donde viene de ser titular ante Boca.

Y el otro jugador en cuestión es Cristian Nahuel Barrios. El Perrito no tiene tanta participación en San Lorenzo, y otro de los equipos que está detrás de su contratación es Cristian González. Esta versión indica que es otro de los jugadores que los dirigentes de Unión le acercaron a Kily, quien también le habría bajado el pulgar.

De esta manera se está terminando uno de los peores mercados de pases de la gestión de Luis Spahn al frente de Unión, con reproches de los hinchas cada vez que termina un partido en el estadio 15 de Abril, sin caras nuevas de jerarquía, con una reciente desactivación de su inhibición y con profundas diferencias con el DT que parecen no tener vuelta atrás.