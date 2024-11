¿Renueva Kily? Unión define más detalles para hacer la pretemporada en Uruguay

Si bien nada puede confirmarse hasta que la firma no esté, por algo se juega al anticipo cuando quedan todavía cuatro fechas para el final de la Liga Profesional, donde el Tate ya prácticamente quedó fuera de luchar por el título y con la necesidad a esta altura de asegurar la plaza en la Sudamericana. La Libertadores es el deseo, pero está distante cuando restan 12 puntos en juego.

De igual modo, el máximo referente sabe que para tentar al técnico no solo debe basarse en el contrato, sino por sobre toda las cosas, en la inversión que habrá que hacer para reforzar el plantel. Ni hablar si logra la clasificación a un torneo internacional. Una erogación a la que no se está acostumbrado y por eso la presión constante. Kily lo remarcar y se apunta al visto bueno. No olvidar que el 2025 es político.

La pretemporada de Unión

En las últimas horas se conoció que está la chance concreta de hacer la pretemporada en Montevideo como en los últimos dos años y, de paso, participar de la serie amistosa Río de La Plata. Lo importante es que, en gran parte, solo debería costearse el traslado y algunos otros detalles, ya que la estadía y demás estará cubierta por la organización.

Cristian González entrenamiento Unión.jpg Unión avanzó para realizar la pretemporada en Uruguay. Prensa Unión

El Rojiblanco se instalaría en Montevideo entre el 10 y 19 de enero, pero arrancaría unos días antes en el Casasol para los chequeos previos de rutina y movimientos físicos. Serían tres encuentros, pero no se descartar la posibilidad de quedarse un tiempo más. Cosas que se van definiendo y que son indicios que Kily tiene avanzada su continuidad en Unión.