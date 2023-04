Rosales y la salida de Munúa: "Fue tarde la decisión del club"

"Es complicado el momento de Unión, se podría haber hecho antes, hace bastante tiempo que Munúa no le encontraba al equipo, con River no se pateó al arco. Es entendible que el entrenador quería cobrar su contrato, todos nos desayunamos este martes. Me parece que fue tarde la decisión del club, había un desgaste con la gente y con el plantel también", tiró de movida.

Para luego, agregar: "Cuando lo contrataron yo estaba contento, me parecía que era un DT de jerarquía que hizo un buen trabajo en la Sudamericana, después se le fueron muchos jugadores, de ahí el equipo vino en decadencia y no le encontró la vuelta".

El cordobés subrayó que "con lo que tenía Munúa no le alcanzaba, había que bancar a jugadores, era fundamental Polenta, le daba voz de mando, era ese capitán sin cinta, él junto a Britez eran piezas fundamentales".

En referencia a un nuevo interinato de Mosset, el coscoíno disparó: "Tato es técnico, no tendrá tiempo para trabajar, le deseo lo mejor, ojalá que sean los que necesite para hacer jugar bien al equipo, cuando apreta la tabla de abajo es difícil sacar la cabeza".

RosalesDial.jpg Rosales visitó los estudios de La Radio del UNO para hablar del presente deportivo de Unión.

En otro tramo de la charla consideró, en referencia al momento de despedir a Munúa, que "creo que el partido antes de Estudiantes era en el que se sabía el desgaste, pasó lo que se preveía, ahora se esperaba un resultado con River, si se le ganaba sacaba la cabeza pero después se volvía a lo mismo. Son decisiones, los dirigentes tienen sus tiempos, si lo tomaron ahora será por algo".

Y más adelante, analizó: "Ya pasaron 9 fechas, la solución era un poco antes, las cosas no venían bien, Gustavo no le encontraba la vuelta, cambiaba de esquema de jugadores, y no le encontraba la vuelta. Tato no tendrá tiempo porque Unión ya busca técnico, más allá de que los conozcas, de un día para el otro no se cambian nunca. Le está pasando a Pipo en Colón, tuvo su mejoría pero todo lleva tiempo. Pensar en Tato para que se quede se necesita tiempo".

Mirando para adelante, Rosales cree que "Unión tiene un plantel para mejorar, hay que tener jugadores que guíen en el camino. Uno es de la vieja escuela, me crié con Bermudez, Ortega, Capria. Cambiaron los tiempos, me pasa con Unión y Colón donde veo para analizar el juego. En los equipos faltan muchachos grandes para que guíen al resto".