¿Será marzo el mes de la esperada Asamblea en Unión?

Algo pendiente es la realización de la Asamblea para intentar aprobar la Memoria y Balance. La primera cita no tuvo el desenlace esperado por la actual gestión, ya que los socios le bajaron el pulgar, en medio de un clima caliente, pocas veces visto. Entre los reclamos, se le solicitaba un salto de calidad para conformar los planteles y, desde las diferentes agrupaciones, "mayor transparencia".

Luego, se llamó a una reunión con diferentes representantes de estos grupos para intentar acercar las partes, pero tampoco hubo aceptación. Se dio una tercera, donde la cosa fue diferente, con mayor diálogo y predisposición. Aunque todavía con algunas dudas.

Asamblea Unión.jpg En este marzo podría realizarse la Asamblea en Unión.

Como los tiempos ya no daban en 2022, se solicitó ante la AFA una autorización para que la nueva Asamblea se realice en 2023. Para enero y febrero no estaban dadas las condiciones, por lo que todo apuntaba a marzo, por lo que crecería la expectativa. Sobre todo, porque la aprobación de la Memoria y Balance es un requerimiento para estar en regla. Una nueva votación negativa podría deparar en sanciones, como no incorporar.

Vale recordar que el llamado debe darse 10 días antes. En esta primera semana de marzo, todavía no llegó. Habrá que ver si finalmente será el mes para la ansiada y esperada Asamblea en Unión.