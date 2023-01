En el diálogo que Luis Spahn mantuvo con LT9 (AM 1150), habló del mercado de pases de Unión, y reveló: "El fútbol argentino está en una decadencia enorme, con poca competitividad, nosotros tenemos una selección que nos representa, pero solo está Franco Armani. Representan al fútbol europeo donde se consolidaron. Está complicado el panorama, a nivel económico, de futuro, formaciones, tenemos un contexto muy negativo y eso no augura que tengamos un panorama muy feliz. Ese panorama nos hizo perder mercado, los equipos medios nos vimos cercenados por esta decadencia".

Cuando se le preguntó por la continuidad de Santiago Mele en Unión, Luis Spahn advirtió: "No se pudo comprar porque estamos en Argentina, y porque hicimos una operatoria basada en una normativa, y tres meses después fue modificada totalmente, y los clubes somos víctimas de arreglar una economía en desmadre, que impide girar dólares al exterior e incertarnos en un libre comercio con el mundo. Es parte de Argentina, todos estos años que venimos acumulando no tener un rumbo fijo como nación, nos lleva a sufrir estas limitaciones para operar, sobre todo con el comercio exterior. Hay gestiones para que pueda continuar, en estos días se debe definir".

Santiago Mele.jpg Prensa Unión

Sobre por qué Gustavo Munúa no firmó su nuevo contrato con Unión, Luis Spahn contó: "Fue por demoras de su representante y mías, hay que acomodar los últimos detalles, no es algo que me preocupe, lo íbamos a hacer esta semana, pero hubo cuestiones como el Mundial, las Fiestas, el trabajo de la empresa que es el más intenso del año, por lo cual no pudimos coordinar horarios y tiempo para organizar, faltan detalles nada más".

Gustavo Munúa.jpeg Prensa Unión

También habló de las incorporaciones que necesita el plantel de Unión, y Luis Spahn dijo: "Tenemos previstas tres o cuatro, reemplazar a alguno que pueda partir. Pueden partir todos, nuestro objetivo sería que no se vaya ninguno, en el fútbol argentino se necesita vender para tener un presupuesto más generoso, no paupérrimo como lo que propone la TV, si nuestro objetivo es conservar el máximo de nuestro potencial, siempre está abierto a que pueda haber un ofrecimiento importante por alguno y se pueda concretar".

Y luego, adelantó: "Oscar Piris está en Santa Fe, en la revisación médica, será una incorporación. Con Cristian Tarragona estamos en gestión, al resto la tendremos en reserva para beneficio de Unión".

Por último, habló de la posible venta de Juan Nardoni, y Luis Spahn dijo: "Hubo sondeos del exterior, Santos Laguna, Cruzeiro, equipos de Europa, hay dos en este momento, pero no hay nada concretado. Tenemos que entender que Unión es un equipo de transición, es un trampolín, para proyectarse, saben que hay un mundo afuera donde hay un dineral, con otras posibilidades. Tenemos que entender que el deseo de los directivos no coinciden con el de los jugadores, creen que hay más facilidades en otros equipos. Con Racing está con algunas diferencias, ventilar los detalles de una negociación que es privada no es lo aconsejable".

NardoniUnión.jpg Juan Nardoni aportó en los últimos 8 partidos el único gol que Unión pudo concretar en la Liga Profesional. José Busiemi / UNO Santa Fe

"Es factible que se pueda hacer, depende de Racing. Se ventiló una operación que es lo que pide Unión, no lo que ofrece Racing. Cuando hice esa petición me dijeron que no estaba en consonancia con el mercado argentino, estaríamos felices que se quede una temporada más, sabemos de su futuro, y de lo que genera en la cabeza del jugador una posibilidad así. Nosotros no vamos a dar referencias de las negociaciones, se va a informar, tenemos el apoyo de la CD y vamos a ejecutar en función de eso", cerró Luis Spahn.