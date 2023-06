• LEER MÁS: Spahn: "Méndez nunca me llamó para decirme que se iba de Unión"

"Se escucharon rumores que son erróneos y no corresponde justificarlos, porque es una decisión personal (la de Sebastián Méndez). Entonces la gente le dio identidad. Hubo rumores de falta de pagos y hasta que tenía un problema de salud, pero la partida fue por tener una oportunidad de dirigir a Vélez, que es su casa según su explicación. Es su punto de vista. Si bien los contratos de los técnicos muchas veces por los malos resultados se terminan, que se vaya ido después de un partido el sábado con todo lo lindo que se vivió, es lo que lamentamos", apuntó.

Asimismo, ponderó la iniciativa de algunos hinchas de acompañar al plantel a Sauce Viejo el jueves previo al viaje a Tucumán: "Me parece muy positivo, porque es bueno para la autoestima del plantel. Cuando las cosas andan mal se afecta el estado de ánimo. Nos vemos desacomodados con esto y estamos con el objetivo de llevarle tranquilidad al plantel. Agradezco la intención de los socios. Las caricias al plantel siempre son positivas. Si bien Méndez tuvo mucho que ver en los últimos resultados, fueron los jugadores los que salieron adelante tras una crisis de confianza. Se lograron mejores perfomances y hay mejores expectativas para el club".

• LEER MÁS: "Nuestra obligación es tener al DT de Unión cuanto antes"

En busca del nuevo DT

"Estoy desde el sábado trabajando en esto. Mantuve reserva porque era muy riesgoso y podía afectar el desarrollo del partido. El domingo a las 8.30 estuvimos reunidos para tratar esta temática en mi casa y trabajamos en lo que sigue. Tuve algún indicio de una situación complicada el viernes y el sábado a la mañana me enteré que no iba a rever (por el técnico) la decisión por parte del representante", narró Spahn.

Luis Spahn (2).jpg El presidente de Unión, Luis Spahn, enfatizó en que "hubo aliento para que Méndez renuncie en un club donde tenía contrato vigente". UNO Santa Fe / José Busiemi

"Hemos sufrido traspiés deportivo y en el bálsamo de estos resultados, esta salida afecta, porque no venimos de una situación estandar. Sobre todo en este momento que preocupa tanto y que ya nos habíamos olvidado, que era la palabra descenso. Es un golpe, pero la vida sigue y tenemos que pensar en lo que viene, tratando de resolver lo del técnico", agregó.

• LEER MÁS: Diego Calgaro sería el DT de Unión ante Atlético Tucumán

Asimismo, remarcó en la charla con UNO 106.3: "Había una buena relación. Cenamos hace 10 días en casa con todo su cuerpo técnico. Y no es que estuvieron un ratito sino varias horas. No podemos decir que hubo mala relación. Estaban al día, se pagaron viajes en avión y se cumplieron varias de las demandas. Eso quería decir que tenían el respaldo de la situación".

Eso sí, cuando hubo que dar pistas de lo que se busca, Luis Spahn la tiró afuera: "No damos nombres por la dignidad de las alternativas. Eso sí, Unión no está dispuestos a robar técnicos. A veces las presiones sobrepasan la cordura y te llevan a tomar malas decisiones. En este caso hubo aliento para que renuncie en un club donde tenía contrato vigente".

Sebastián Méndez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Volviendo al futuro conductor, Spahn fue tajante: "Tenemos una conjunción de dos situaciones y hay que hacer un equilibrio. El club necesita la menor cantidad de salidas en función de tener una perspectiva deportiva más saludable, pero no podemos resolver los problemas enormes con la diferencia cambiaria con otros país, limitando quizás nuestro objetivo. Cualquier otro país con una cifra regular brinda más que en Argentina. Hablamos sobre lo del dólar fútbol, pero no hubo soluciones. El gobierno todavía no lo posibilita y no creo que le preocupe de sobremanera esto".

• LEER MÁS: ¿Qué decisión tomará Unión contra Vélez y Sebastián Méndez?

En el final, expresó: "Cuando llega el nuevo DT le daremos las prioridades del club y charlaremos con las expectativas de refuerzos. Lo primero es establecer las condiciones y lo que tenemos para ofrecer. Tenemos que hacer un acuerdo de los conocimientos en común y que todo sea potable".

Escuchá la entrevista con Luis Spahn en UNO 106.3