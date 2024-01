Thiago Cardozo: "Estoy convencido de la decisión de haber llegado a Unión"

Thiago Cardozo habló con Sport 890 de Uruguay, donde se refirió a su llegada a Unión, y comenzó diciendo: "Apareció a fin de año lo de Unión y tuve un contacto con Tomás Costa, que es el ayudante de Kily González. Tomás fue compañero mío en Peñarol. Tenía otras posibilidades, no solo de lo local, sino de alguna propuesta de otros países, pero me sedujo esta y, estoy convencido de la decisión que tomé, me vine para acá".

LEER MÁS: Spahn llega a Montevideo para cerrar el plantel de Unión

"Me dan confianza a la hora de tomar decisiones de la importancia que tienen para mi carrera, sin duda, que es la libertad de preguntar y de responderme con total sinceridad y con la confianza que tengo con Tomás Costa. Bueno, eso sin duda pesó la balanza y por eso y por otro motivo estoy acá en Unión", agregó Thiago Cardozo sobre su llegada a Unión.

Thiago Cardozo.jpg

Sobre si tuvo conversaciones con Kily Gonzélez, Thiago Cardozo contó: "No, no he tenido tanto lugar a conversación con él, alguna cortita nomás, algún pasaje de alguna charla pero muy breve. Todavía no he profundizado con él, recién me sumé acá con ellos y hoy estamos en el segundo entrenamiento. No sé si voy a ser titular, mi pensamiento es ese y voy a por eso, sin duda hay que ser muy respetuoso, hay chicos acá que también que están peleando por eso, vine obviamente por un montón de aspectos, de esto que les decía al principio con ganas de que así sea pero eso en el fútbol nadie te lo asegura, al final".

LEER MÁS: Duro comunicado de Glorioso 89 contra la dirigencia de Unión

En cuanto a la particularidad que el plantel de Unión es muy joven, remarcó: "Sí, me encontré con un equipo joven, creo que también de los grandes está Nicolás Orsini, el delantero, y todavía ni siquiera los conozco, sé el 30% de los nombres de mis compañeros, hace un día que estoy acá. Se ven caras que son jóvenes, es un plantel joven que lo están tratando de potenciar, recién arranca el período de pase, y por lo que tengo entendido se va a potenciar un poco más".

También se lo consultó por su salida de Peñarol, y Thiago Cardozo reveló: "Con la satisfacción de que di lo mejor de mí, con la tranquilidad de que di mi 100, sé lo que di, las cosas que hice bien, las cosas que hice mal, si hay algo que tengo es autocrítica pero con la satisfacción que di mi 100 y solamente tengo palabras de agradecimiento para Peñarol, que fue mi casa. Mucha gente quiere estar un día en Peñarol y yo tuve prácticamente 15 años. Es un club que me formó, que me hizo entrar en Primera, que fui capitán, viví un montón de cosas, me hizo conocer un montón de personas increíbles, que eso al final es lo que queda y estoy súperagradecido".