Respecto a cómo se dio su llegada: "Me llamó Gustavo Munúa, a quien tuve como entrenador en Nacional en 2020 y charlamos para conocer en qué estábamos y de qué ideas tenía, y él me comentó las ideas del club. Me gustó mucho la propuesta de venir a otro fútbol con otra exigencia y me encontré con un club muy lindo, con un grupo que me recibió muy bien, joven sobre todo. Estoy muy a gusto y le gente me recibió de maravilla".

Thiago Vecino Berriel, INCORPORACIÓN TATENGUE



Edad, pie hábil, altura, estilo de volante, clubes, datos.



Abrimos hilo.

" A Unión lo miraba bastante seguido porque había uruguayos como Polenta, Mele y Álvez. Me gusta la dinámica del fútbol argentino. Por la metodología y campos de juego. Los terrenos cambian mucho y eso tiene su efecto. Acá cuando vi los lugares donde se trabaja me impactó. Por eso acá el fútbol es más rápido", agregó.

Asimismo, marcó las diferencias con el fútbol uruguayo: "Acá cualquiera le gana a cualquiera. No hay partidos cerrados hasta el último momento. Los equipos van al frente en todo momento y no se repliegan. Acá los equipos salen a buscar el triunfo y hay un lindo y vuelta lindo. Un buen espectáculo para la gente".

En el final, dijo: "Llego bien desde lo físico, porque estuve entrenando hasta el final antes de venir a Unión. Soy lo que fueron a buscar, un 9 de referencia al que le gusta romper hacia adelante, ser fuerte en el juego aéreo, finalizar la jugada y convertir. Espero seguir en el mismo camino y darle a Unión esos goles“.