Una baja en la comisión directiva de Unión: renunció el síndico suplente

Producto de los resultados de este domingo, el equipo quedó último en la tabla, agudizando la crisis deportiva. El sábado, el plantel se fue silbado por sus hinchas, que de paso descargaron con los dirigentes por este presente.

Por lo que se pudo saber, el hijo de quien fuera presidente en los 80', presentó su renuncia este lunes por la mañana en la mesa de entrada. Se desconocen los motivos oficiales, pero se rumorea que sería ante la delicada situación. No es algo que sorprenda, ya que la historia no está como la gente esperaba.

sede unión.jpg Unión se quedó sin el síndico suplente, Héctor Flamini. UNO Santa Fe / José Busiemi

De igual modo, la mesa chica está más firme que nunca y con la fuerza necesaria para no tirar la toalla y enfocarse en revertir la malaria. No es algo sencillo, porque deportivamente se fue de menos a manos al cabo de las primeras 10 fechas y la preocupación crece.

Es probable que no se trate de la única renuncia, sino que pueda haber más. Algo que se agrava en la medida que Unión no alcance resultados positivos. Vale recordar que todavía no se realizó la nueva Asamblea para intentar aprobar la Memoria y Balance, que está en un segundo plano, pero no deja de ser un tema muy importante a resolver. Ahí, los socios serán los que deberán decidir nuevamente. Mientras eso sucede, la comisión se quedó sin un eslabón menos.