Unión, alerta: ¿San Lorenzo se lleva a otro titular?

De hecho, solo llegó José Vanetta, quien lo hizo procedente de Central Norte de Salta, más allá que no fue presentado como refuerzo por Unión. Vale recordar que esta práctica era habitual en Unión, pero con el extremo, que hasta aquí solo tuvo acción en Reserva, no ocurrió.

Un Kily González que no fue complacido en el mercado de pases

Se mencionó a Franco Fragapane, Emmanuel Ojeda y Víctor Salazar, los jugadores del exterior que pretendía que lleguen Cristian González. Mientras que también hubo rumores fuertes de jugadores del medio local, donde los que picaron en punta fueron Ignacio Malcorra, Jonathan Gómez y Franceso Lo Celso.

Lo concreto es que hubo una fuerte diferencia entre Kily González y Luis Spahn originada por la inhibición que pesó sobre Unión por la deuda con Gustavo Munúa. De hecho, la misma se desactivó una vez que se consumió la chance de sumar a jugadores del exterior.

Esto no hubiese sido un inconveniente, ya que Unión los podría haber cerrado y utilizado una vez que se levantaba la inhibición, con lo cual la disyuntiva quedó en torno a si no había expectativas en levantar la inhibición o si no se tenía la decisión política de avanzar con los jugadores que pretendía Kily.

El entrenador se las tuvo que arreglar con los jugadores que venían desde el arranque del año, pero sin Luna Diale y Vera, quienes fueron reemplazados por buen suceso por Simón Rivero y Lautaro Vargas, respectivamente. Hasta aquí al equipo le alcanzó para mantenerse en el lote de arriba y situarse en zona de Sudamericana, aunque no para dar el salto a la punta en el torneo local ni de meterse en puestos de Libertadores.

San Lorenzo, a la carga por un titular de Unión

Por lo que se pudo saber, al nulo mercado de pases que hizo Unión se le sumó el interés de San Lorenzo por un titular. Por lo que se informa en Buenos Aires, se habría avanzado por Joaquín Mosqueira, y mientras haya tiempo en el mercado de pases no se puede descartar nada en la entidad de la Avenida, sobre todo para salidas.

Está claro que parece una quimera que se vaya Mosqueira a San Lorenzo, que incluso tampoco tendría el dinero que pretende Unión, que viene de un conflicto con esta institución por la venta que hizo en junio de 2019 de los hermanos Bruno y Mauro Pittón.

De esta manera, al igual que ocurrió en las últimas horas con el frustrado pase de Jerónimo Dómina a Argentinos, las informaciones pasan más por jugadores que son buscados o que se podrían ir que por lo que deberían haber llegado para potenciar al plantel.