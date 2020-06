Unión avanzó en la posibilidad de retener a Federico Milo

La dirigencia de Unión tomó determinaciones importantes pensando en el armado del próximo plantel. No le renovará a varios jugadores que terminaron siendo parte de la base principal, en algunos casos por motivos económicos y otros económicos. Todo esto sujeto al inminente acuerdo con Juan Manuel Azconzábal, que está muy cerca de ser el nuevo técnico, aunque no puede darse por hecho por el hermetismo que existe por parte del club en brindar información al respecto. Después hay una incertidumbre reinante sobre tres jugadores: el arquero Sebastián Moyano, el capitán Jonathan Bottinelli y el lateral izquierdo Federico Milo. Precisamente sobre éste último, después de varias semanas sin contactos, los popes rojiblancos habrían comenzado el operativo continuidad. Este martes finaliza su vínculo y por ende debería retornar a Arsenal, dueño de su pase.

Federico Milo.jpg Federico Milo termina su contrato en Unión y debe regresar a Arsenal. Prensa Unión

Solo fueron conversaciones con su representación, pero nada más que eso. No se tocaron números ni opciones. Más que nada, porque el zurdo tiene un año de contrato en Arsenal y no se tienen precisiones respecto a si será tenido en cuenta por el DT Sergio Rondina, que estuvo entre las prioridades del Tate hasta que rechazó la propuesta para no mudarse a Santa Fe.

En caso que no esté en los planes, podría ser muy factible su continuidad, pero seguida de una renovación, que a ciencia cierta no se conoce si el jugador está dispuesto o no. Los temas contractuales suelen generar mucha fricción en las tratativas. Esto sin dudas juega en contra del Tate, que prepara un nuevo proyecto con menores recursos y algunas caras nuevas.

Federico Milo 1.jpg Prensa Unión

Pero en favor está en que estaría en los planes y con chances de poder tener minutos en Unión. Algo que los futbolistas buscarán cuando se reanude el fútbol por la pandemia del coronavirus. Pero es un interrogante pasar a los posibles números contractuales, más que nada, porque resolver lo anterior dará paso a lo siguiente.

De todas maneras, se dio el primer acercamiento después de varias semanas, en un claro indicio que la dirigencia de Unión lo quiere en el próximo plantel.