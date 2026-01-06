Uno Santa Fe | Unión | Gastón Arturia

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

El defensor regresó tras su préstamo en Orense de Ecuador, pero no será tenido en cuenta en Unión y la dirigencia ya trabaja en una nueva cesión.

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 09:46hs
Prensa Unión
El futuro de Gastón Arturia en Unión vuelve a estar marcado por el mercado de pases. El zaguero central regresó de su préstamo en Orense de Ecuador, tiene una semana libre tras competir hasta el 18, pero ya está definido que no se sumará al plantel y volverá a salir cedido.

Una apuesta fuerte que no encontró continuidad

La historia de Arturia en Santa Fe comenzó con expectativas altas. Unión realizó una inversión significativa al adquirir el 60% de sus derechos económicos, en una operación cercana a los 130 millones de pesos, le firmó contrato hasta diciembre de 2027 y estableció una cláusula de rescisión de un millón de dólares.

El defensor llegó desde Estudiantes de Río Cuarto con el rótulo de proyecto, pero nunca logró consolidarse como una opción fija en la zaga central. Las distintas etapas deportivas y la competencia interna le fueron cerrando espacio, empujándolo a buscar continuidad fuera del club.

El paso por Orense y la necesidad de minutos

Durante la última temporada, Arturia defendió los colores de Orense Sporting Club, en la LigaPro de Ecuador, donde sumó experiencia internacional y rodaje competitivo, jugó 21 partidos, con un total de 1610 minutos disputados. Si bien el paso le permitió mantenerse activo, no modificó el escenario deportivo en Unión, que hoy no lo tiene dentro de sus prioridades.

Desde lo futbolístico, la lectura es clara: Arturia necesita continuidad sostenida, algo que el Tate hoy no puede garantizarle en un plantel que apunta a resolver urgencias deportivas inmediatas.

Unión volverá a cederlo y define el próximo destino

Por ese motivo, la dirigencia rojiblanca ya trabaja para volver a darlo a préstamo, buscando un contexto donde el defensor pueda competir con regularidad, revalorizarse y sostener ritmo de competencia. La idea es evitar que un jugador con contrato largo quede inactivo o relegado.

El zaguero debería presentarse la próxima semana tras su período de descanso, pero es un hecho que no lo hará, ya que su situación está encaminada hacia una nueva cesión, con destino aún por definirse.

